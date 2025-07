3 új tapéta trend a botanikus minták világában

2025 a gyümölcs printek éve, 2025 nyara a lédús citromok ideje!

Minden évben kitalálnak a tervező egy egészen forró trend mintát, nincs ez másként az idei évben sem! Ezúttal a trend oázis középpontját nem más foglalja el, mint az üde, szinte már harapnivaló, friss citrom minta, mely a szezon abszolút kedvence! Nem csak üdítő limonádé formájában nyerő, de mint vizuális elem is remekül mutat minden felületen, legyen az egy bájos nyári ruha, felső, táska, törölköző, díszpárna, konyhai alátét, tányér vagy egy mutatós, citromos tapéta az étkezőben, vagy a nyaraló falán. A citrom egy igazán hálás, ugyanakkor játékos és kedves minta, melynek megjelenése lehetőséget ad a kreatív, sokoldalú felhasználásra, hiszen egy fehér pólón is ugyanolyan jól mutat mint a tányér szélén, egy kispárna huzaton, vagy éppen a falakon. Nem véletlen, hogy az Etsy és Pinterest keresőkben toronymagasra emelkedett a "lemon print" kulcsszó népszerűsége az elmúlt hónapokban. Válasszuk bármelyik növényi stílust is, mindegyikkel harmonikus, időtálló megoldásokat vihetünk élettereinkbe. Nem véletlenül kap egyre nagyobb figyelmet a növényábrázolás és a növényi minták alkalmazása, hiszen a biofilikus tervezés az ember és a természet közötti ősi, szoros kapcsolatot erősíti, és mentálisan is feltölt, kiegyensúlyozottabbá tesz minket még a legstresszesebb, rohanó időkben is. Kedvet kaptál, hogy felfedezhesd a többi különleges botanikus irányzatot, tapéta mintát is? Esetleg más stílusú minták, tapéták érdekelnének? Akkor gyere el hozzánk, és fedezz fel még többet élőben a 100%-os elégedettségi garanciával büszkélkedő Tapétabolt Budapest üzletében, ahol kollégáink készséggel segítenek Neked a választásban!