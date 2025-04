Szeretik és várják a programokat Sajószögeden

Több alkalommal elmondtam már, hogy nagy öröm és megtiszteltetés számomra az, hogy szülőfalum polgármestere lehetek. Különösen igaz ez, amikor az Önkormányzatunk által szervezett rendezvényekre, programokra gondolok, melyek minden esetben népszerűek és közkedveltek. Egyszóval ennek a közönségnek öröm bármit szervezni. Mi ennek nagyon örülünk, és egyben motiváltak is vagyunk, és az eddigi években kialakított programstruktúrát, programszámot az idén is tartjuk

- mondta Dr. Gulyás Mihály, Sajószöged polgármestere.

A 2025-ben megrendezésre kerülő programjainkat a táblázat tartalmazza. Ez természetesen nem az összes esemény, melyeket idénre tervezünk, mert a kisebbek nem kerültek mind feltüntetésre. Ezekről a kisebb, és természetesen a nagyobb megmozdulásokról is folyamatos tájékoztatást adunk a település Facebook-oldalán. Ide kerülnek feltöltésre a már lezajlott események dokumentáló fotói is.

Miben rejlik ezen sikere?

Azt gondolom, abban, hogy legyen szó kisebb vagy nagyobb rendezvényről, mi minden esetben igyekszünk a teljes lakosságot megszólítani, és minden esetben olyan eseményeket szervezünk, ahol minden korosztály – beleértve a hozzánk érkező vendégeket – megtalálja a neki tetsző programelemet.

Április 12-én rajtolt a Húsvéti hangolódás nevet viselő programunk, melyet május 1-én a Családi Majális követ, melynek már több mint egy évtizedes hagyománya van. Nagyon szeretik a helyiek, és sokan kilátogatnak az eseményre.

Az idén is lesz főzőverseny, melyre mindig nagy az érdeklődés.

Ezen túlmenően, mint minden évben, az idén is lesz ugrálóvár, trambulin, mobil játszóház, kézműves foglalkozás, bábszínházi előadás, pónilovaglás, valamint az egészen kicsiket is várja egy külön játszósarok. Fellép a rendezvényen a Szöged-Band is. Lesz itt gasztro-stand-up és még sok minden más.

A részvétel természetesen ingyenes.

A következő nagy rendezvényünk május 24-én (szombaton) a gyermeknap, mely csaknem két évtizedes múltra tekinthet vissza.

Ezt követi majd június hónapban egy sportnap, melyet negyedik alkalommal rendez meg a helyi Sportegyesület a mi támogatásunkkal.