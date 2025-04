Egy jól megírt pályázat milliókat érhet, de ehhez több kell, mint egy jó ötlet

Gépbeszerzés, terménytároló építés, sokoldalú fejlesztések vagy éppen állattartó telepek korszerűsítése, mindegyik projekt komoly előkészületet és pontos kivitelezést igényel. A Vad Projektmenedzsment Kft. célja, hogy ebben legyen partnere ügyfeleinek a pályázatírás kezdeti lépéseitől egészen a projektzárásig.

A Vad Projektmenedzsment Kft. nemcsak a pályázatírásban segít, hanem végigkíséri az egész projektet. Részt vesznek a projekt előkészítésében, a műszaki tervezésben, tartják a kapcsolatot a tervezőkkel, átnézik a költségvetést és elkészítik a szükséges dokumentációt is. Mindezeken túl a helyszíni ellenőrzéseken is képviselik ügyfeleiket.

A pályázatírás sok buktatót rejthet

Nem csak pályázatírás, végigkísérik a teljes projektet

Részt veszünk a műszaki előkészítésben, szükség esetén kapcsolatot tartunk a tervezőkkel, és alaposan átnézzük a költségvetést a meglepetések elkerülése érdekében. Minőségi anyagot állítunk össze ügyfeleink számára

– mondta Vad Sándor, a miskolci székhelyű cég ügyvezető-tulajdonosa. A Vad Projektmenedzsment célja, hogy a pályázat ne csak elnyerje a támogatást, de a megvalósítás során is minden előírásnak megfeleljen, ezzel is csökkentve a támogatás visszafizetésének kockázatát.

Fotó: gpfoto.hu

Milyen pályázatokra érdemes most figyelni?

A tavaszi időszak különösen izgalmas lehetőségeket kínál azoknak, akik fejleszteni szeretnék vállalkozásukat. Vad Sándor három pályázatot emelt ki, melyekre érdemes figyelni.

1. Fiatal gazdák induló támogatása

A mezőgazdaság jövője a fiatalok kezében van, ezt ismeri el ez a konstrukció is. A támogatás olyan 18–40 év közötti gazdálkodóknak szól, akik már folytatnak mezőgazdasági tevékenységet saját mezőgazdasági vállalkozásukban. Lehetőség van állattartás, kertészet és növénytermesztés fejlesztésére is. A támogatás összege akár 89,6 millió forint is lehet. A pályázat jellemző céljai infrastruktúra-fejlesztés, gépbeszerzés, vagy beruházási jellegű projekt is. Vad Sándor elmondta, hogy tapasztalata szerint speciálisabb célokra is van igény a mostani állatbetegségek terjedése miatt. A most terjedő száj- és körömfájás járvány rávilágított, hogy ezek az apróságnak tűnő dolgok is milyen fontossá válhatnak, a járvány elleni hatékony védekezés miatt.