Erőteljes rajt: kimagasló első negyedévet zárt a Mercedes-Benz Miskolc

Az első három hónap értékesítési adatai felülmúlták a várakozásokat. Januártól márciusig összesen 196 jármű talált gazdára a Mercedes-Benz Miskolc kínálatából. Ezek közül 93 darab személyautó, 67 kishaszongépjármű és 36 prémium minőségű használt autó került új tulajdonoshoz, amely hűen tükrözi, a Mercedes-Benz márka iránti töretlen bizalmat.

A számok önmagukért beszélnek, de amire igazán büszkék vagyunk, az az ügyfeleink elégedett mosolya, amikor átveszik új autójuk kulcsát

— nyilatkozta Táncos Gábor a Mercedes Benz Miskolc kereskedelmi vezetője.

Azt is elmondta, hogy a személyautó kategóriában továbbra is az SUV-k, különösen a GLC és a GLE modellek bizonyultak a legnépszerűbbnek. Ezek a modellek nemcsak kiemelkedő teljesítményükkel és biztonsági felszereltségükkel, hanem elegáns megjelenésükkel is elnyerik a vásárlók tetszését. A digitális vezetéstámogató és infotainment rendszerek pedig új szintre emelik a mindennapi autózás élményét.

Áprilisban Magyarországon is bemutatkozott a teljesen új CLA, az első MMA platformra épülő modell. Ez egy olyan innovatív architektúra, amely új alapot teremt a belső égésű és elektromos hajtás közötti maximális rugalmassághoz, így a jövőben érkező autók, a felhasználási igényekhez legjobban igazodva, már két különböző hajtáslánc befogadására is képesek lesznek.

A 67 darab eladott kistehergépjármű jól tükrözi, hogy ebben a szegmensben is van igény azokra a magasabb szintű vezetéstechnikai rendszerekre és kényelmi megoldásokra, amelyek a mindennapi munkát megkönnyítik használóik számára. A Mercedes-Benz teherautók – például a Sprinter, a Vito vagy a Citan – a fuvarozás, építőipar és szolgáltatói szektor kedvelt járművei, köszönhetően megbízhatóságuknak, gazdaságosságuknak és a testreszabható konfigurációs lehetőségeknek. Ezek a modellek most akár a versenytársaktól is kedvezőbb áron érhetőek el a miskolci kereskedésben.

A korábbi telephely sem maradt a költözés után kihasználatlanul, hiszen januártól márkafüggetlen, prémium használtautó szalonként funkcionál tovább, ahol már 36 darab jármű talált új gazdára. A kiváló állapotban lévő modellek egyre népszerűbb alternatívát kínálnak azok számára, akik a prémium kategóriát keresik kedvezőbb áron.