Ébred és fejlődik a piac!

A naptárban legközelebb- 2025. április 19-én, szombaton 9:00-12:30 óra között-a tavasznyitó rendezvény lesz a sorban az első: az” Ébred a Piac – Húsvéti kavalkád és nyereményjáték” a Búza téren. A részletes programot alant olvashatjuk- benne számos meglepetéssel a kincskereséstől a csokiosztó nyuszikig, mindezt élő zene kíséretében és kézműves foglalkozásokkal tűzdelve.

A Piac üzemeltetőinek nemcsak az a célja, hogy élő, rendezvényekkel is csalogató vásár és közösségi tér legyen a miskolciak és a megyében élők legnagyobb piaca.2025-ben még kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik a piac mindennapjait mind a kereskedők, mind a vásárlók számára.

Környezetbarát fejlesztéseket és műszaki korszerűsítéseket hajtanak végre az energiatakarékosság jegyében. A parkolás és biztonság minden sikeres piac két alapvető létfeltétele. A piac környékén elérhető parkolóhelyek bővítésére is sor kerül és az új fejlesztések következtében már az idén parkolóőrökkel ellátott bérelt parkolóhelyek is biztosítják a járművek biztonságos elhelyezését. A piac biztonsági rendszere is fejlődik és a jövőben indul az ingyenes wifi és nagy méretű LED kijelzőket is telepítenek.

2025 a szórakoztatás és kultúra éve lesz. A fiatalos programok, zenés rendezvények, kiállítások, valamint a vásárlói szokásokhoz igazított nyitvatartás mellett minden korosztály számára élménydús időtöltést biztosítunk. A terveink között szerepel, hogy

a piac és a Vásárcsarnok olyan közösségi térként működjön, ahol a vásárlás mellett kikapcsolódásra is lehetőség nyílik.

A 2025-ös évben az egyik legfontosabb törekvésünk, hogy még inkább személyre szabott élményeket kínáljunk vásárlóinknak, a szezonális nyereményjátékokkal, valamint a kereskedők különféle akcióival. A piac a hét minden napján, hétköznapokon és ünnepnapokon is várja a vásárlókat-akárcsak a nagy kereskedelmi centrumok.

Program:

Ébred a Piac – Húsvéti kavalkád és nyereményjáték a Búza téren!

2025. április 19-én, szombaton 9:00-12:30 óra között

Szeretnél nyerni egy húsvéti kosarat tele finomságokkal? Vagy megmutatni a gyerekeidnek a piacot, ahol a nagyiék vásárolnak? Egy izgalmas kincskeresésre indulni a srácokkal és remek ajándékokat kapni? Pacsizni egyet a piacon csokikat osztó nyuszikkal? Készíteni egy vicces családi fotót? Saját húsvéti ajándékot készíteni a gyerekekkel kézműves foglalkozásunkon? Közben hallgatni a Számadó Zenekar sétáló népzenészeinek muzsikáját? Ugye igen? Akkor itt a helyed a Búza téri piacon! Megtalálsz minket a őstermelői piac területén, a parkoló mellett!

Program: 9:00–12:00 – Kézműves foglalkozások 10:00–11:30 – Kincskeresős kvíz gyerekeknek - garantált ajándékokért 9:00 –11:00 - Számadó Zenekar: vásári muzsika 10:30–11:30 – Sajt és sonka kóstolás 12:30 – Nyereménysorsolás - 3 db húsvéti ajándékkosár

Nyereményjáték

A rendezvény napján, azaz 2025. április 19-én 12:00 óráig vásárolj a Búza téri piac üzletei és árusai kínálatából összesen legalább 5000 Ft értékben és töltsd ki az információs asztalánál található részvételi szelvényt. Őrizd meg a blokkjaidat, hogy igazolni tudd a vásárlást és várd meg a 12:30-kor megtartott sorsolást. Ha szerencsés vagy megnyerheted 3 húsvéti ajándékkosarunk egyikét.