A Bábony-kilátóból egyedülálló kilátás nyílik a Magas-Tátrára

A természetközpontú megújulás útjára már korábban rálépett a település a nagy sikerű Levendula Fesztivállal, most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett. Idén tavasztól egy látványos tanösvényen keresztül érhetjük el a város új jelképét, a kilátót, ahonnan tiszta időben a Magas-Tátra csúcsai is feltűnnek a horizonton. A szemünk elé táruló látványban benne van a teljes bükki panoráma, sőt, a Tokaj-hegy is.

Egy domboldalon kanyargó tanösvény vezet a kilátóhoz, tartalmas kikapcsolódást kínálva minden korosztály számára.

Sajóbábony nem csak egy iparváros, ezt szeretnénk megmutatni ezzel a turisztikai attrakcióval

– emelte ki dr. Szilva István, a város polgármestere.

Ez a hely nemcsak kilátópont, hanem kiemelt régészeti és ökológiai terület is, amely méltán érdemel nagyobb figyelmet. A Bábony-kilátó tökéletes folytatása annak az útnak, amely a közösségi élményeken és a természeti értékeken keresztül kívánja újrapozicionálni Sajóbábonyt. Töltsünk hát el egy napot a különleges sóklíma teremben a város szívében, majd egy kellemes séta után csodáljuk meg a Bábony-kilátóból a csodát, ami körülvesz minket.

