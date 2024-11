A cigarettázók, illetve a velük egy helyiségben tartózkodók által kilélegzett levegőben kimutathatóan megnő a szén-monoxid koncentrációja, ami egészségügyi kockázatokra utal. Egy cigarettázó felnőtt esetében a kilélegzett levegő szén-monoxid-koncentrációja akár az ötszörösére is nőhet egy nem dohányzóhoz képest, a füstmentes megoldásokat használóknál nincs ilyen szignifikáns növekedés.

Akik teljesen átállnak a cigarettáról például a hevítéses megoldásokra vagy e-cigarettákra, azok alacsonyabb mértékben vannak kitéve bizonyos káros vegyi anyagoknak, így a szén-monoxidnak is, mint azok, akik néha cigiznek a füstmentes alternatívák mellett*.

Természetesen a füstmentes technológiák használata nem kockázatmentes. Minden dohánytermék fogyasztásával járnak kockázatok, a legnagyobb egészségügyi előnyök pedig akkor érhetőek el, ha valaki teljesen felhagy a dohányzással. De azok esetében, akik cigarettát és füstmentes technológiát is használnak, a káros vegyi anyagoknak, például a szén-monoxidnak való kitettség potenciális csökkenése kisebb, mint a kizárólag hevítéses technológiákat használóknál: a párhuzamos használat nem jár a kockázatok ugyanakkora csökkenésével, mint a hevítéses dohánytermékekre való teljes átállás. Fontos rögzíteni, hogy a füstmentes technológiákban jelentősen alacsonyabb mértékben, de több káros anyag, köztük a nikotin is megtalálható. A nikotin függőséget okoz, számos negatív hatása ismert, így például megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást is.

Azonban a legteljesebb egészségnyereség csak a dohányzásról való teljes leszokással érhető el. Ha pedig már dohányzunk, akkor azzal tesszük a legtöbbet az egészségünkért, ha végleg leszokunk, így ugyanis egyértelműen csökkenthető a dohányzáshoz kapcsolódó betegségek kialakulásának kockázata. Már a leszokás első napjától kimutathatók a pozitív egészségügyi változások, ezért aki elhatározza, hogy leszokik, azt fontos minden eszközzel támogatni.

Amennyiben a cigarettázásról történő leszokás valamilyen okból nem történik meg, mindenképpen indokolt tájékozódni az ártalomcsökkentés lehetőségeiről.