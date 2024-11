Ezzel szemben a szabad felhasználású jelzáloghitelhez ingatlanfedezetre van szükség. A hiteligénylés folyamata jóval hosszabb, akár 1-1,5 hónap is lehet az ingatlannal kapcsolatos ügyintézés miatt. Ez alatt akár többszázezer forint összegben kell kifizetned díjakat, mint például az értékbecslés, a közjegyző vagy a földhivatali ügyintézés díja. Az ingatlanra biztosítást is kötnöd kell, aminek szintén van díja.

A BiztosDöntés azt tanácsolja, hogy mérlegeld a következőket:

a. mennyire sürgősen van szükséged a pénzre,

b. tudsz-e vállalni magasabb induló költségeket,

c. van-e megfelelő ingatlanod (neked vagy egy hozzátartozódnak), amelyet a hitelbe fedezetként bevonnál.

Forrás: iStock

Mennyi jövedelmet tudsz igazolni?

Az sem mindegy, hogy mekkora az igazolt havi nettó jövedelmed. A fenti példákban ugyanolyan hosszú futamidővel számoltunk, de itt is van némi mozgástered. A jelzáloghitel futamideje jóval hosszabb is lehet, ami alacsonyabb havi törlesztőrészletet eredményez, így akár alacsonyabb jövedelem mellett is elérhető.

Hogyan válasszak?

Az ingyenes BiztosDöntés hitelkalkulátor segítségével egyszerűen összehasonlíthatod a bankok ajánlatait, és több szempont alapján is sorba rendezheted őket. Pár kattintással megtalálhatod a neked legmegfelelőbb hitelt.

Néhány példa a személyi kölcsönre

Az Erste személyi kölcsön akár nagy összegben, 12 millió forintig igényelhető, a futamidő pedig 8 évig terjedhet. Az összeg tetszőlegesen bármilyen hitelcélra felhasználható, gyorsan és kedvező feltételek mellett igényelhető. A hitel mellé hitelfedezeti biztosítás is választható. Az Erste Banknál szelfivel és videóbankon keresztül is igényelhetsz kölcsönt, meglévő ügyfélként pedig használd a George applikációt.

Az UniCredit Bank személyi kölcsöne szintén 12 millió forintig elérhető. Az igényléskor kezdő költségekkel nem kell számolnod. Magasabb jövedelem és aktív számlahasználat mellett kamatkedvezmények elérhetők.

A MagNet Bank személyi kölcsöne keretében 5 millió forint a legnagyobb elérhető összeg, de ha a kölcsönt zöld hitelcélra igényelnéd, akkor az összeg akár 12 millió forintig, a futamidő pedig 10 évig is terjedhet. Zöld hitelcélok esetén kedvezőbb kamatot érhetsz el.