Milyen szempontokat vegyünk figyelembe a kalap kiválasztásánál?

A kalap kiválasztása során több tényezőt is érdemes figyelembe venni. Először is lényeges, hogy a kalap maradéktalanul illeszkedjen az arcformánkhoz és a testalkatunkhoz. Például a széles karimájú kalapok hosszúkás arcformához passzolnak jobban, míg a kisebb, kompaktabb kalapok a kerek arcszerkezetet hangsúlyozzák. Természetesen kőbe vésett törvényekről nem beszélhetünk, de azért ezek a stílustanácsok stabil útmutatókként szolgálhatnak. A színválasztás is kulcsfontosságú. Az őszi paletta gazdag a földszínekben, mint a barna, a bordó és a zöld árnyalatai, amik amúgy rendkívül hatásosan variálhatóak a ruhatárunk többi darabjával.

Hogyan építhetjük be a kalapviselést a mindennapjaink rohanásába?

Sokan tartanak attól, hogy a kalap hordása túl feltűnő, pedig a megfelelő darab könnyed eleganciát közvetít. És amúgy is. Miért olyan nagy baj, ha a bókoló tekintetek rátalálnak a legújabb kiegészítőnkre? Íme, néhány tipp, hogyan kombinálhatjuk a kalapokat a mindennapi szettjeinkkel pont olyan végeredménnyel, amilyenre vágyunk!

• Casual stílushoz: egy egyszerű filckalap remekül mutat farmerrel és kötött pulóverrel. Ezzel a társítással laza, mégis stílusos megjelenést érhetünk el.

• Elegáns alkalmakra: válasszunk egy díszesebb kalapot, amely kiegészíti az elegáns kabátunkat vagy ruhakölteményünket. Ez nívósabb eseményeken is megállja a helyét.

• Réteges öltözködéshez: a kalap kiválóan passzol a sálakhoz és kendőkhöz.

Melyek az idei ősz legvonzóbb kalaptrendjei?

Az idei szezonban több izgalmas trend is megjelent a kalapok világában. A francia sikket idéző barettek újra lehengerlőek. Egyszerűségük és eleganciájuk miatt könnyen a mindennapok szerves részeivé válhatnak.