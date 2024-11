Tárolás nappalidban

Kezdjük tehát a nappalival. Itt a megfelelő tárolási rendszer kiemelten fontos, hiszen itt töltjük szabadidőnk nagyrészét, valamint itt fogadjuk vendégeinket. Nappali tárolás szempontjából ideális választás lehet a regálok között szétnézni. Ezek az ajtó nélküli szekrények kimondottan elegáns összhatást eredményeznek, amennyiben megfelelően használjuk őket.

Amennyiben egy magasabb regált választasz, a felső polcokon tárold könyveidet, igényesen elrendezve. Ennél kicsit lejjebb, nagyjából szemmagasságban egy polcot felhasználhatsz dekorációk tárolására. Amennyiben pedig vannak olyan holmik, melyek nem mutatnának jól a polcon, bátran tárolhatod őket igényes tárolódobozokban, azokat a polc alsó részén elhelyezve. Így mindennek meglesz a maga helye, és az összkép sem lesz rendetlen vagy túlzsúfolt.

Tárolás hálószobádban

A hálószobában egyszerűbb dolgod lesz, hiszen itt leginkább a ruhaneműk, valamint az ágyneműszettek tárolása a jellemző. Ezekhez nem kell különösebben nagy hely, elegendő a modern szekrények közül választanod. Manapság nagyon népszerűek a tükörrel ellátott szekrények, valamint a tolóajtós megoldások.

Az elrendezéskor segíthet, ha a szekrény kialakítását átgondoljuk. Alapvetően a polcos és az akasztós tárolás kombinációja. Azonban itt az egyedi igényeket kell figyelembe venned, azaz, hogy melyik részt használod inkább. Sokaknak ugyanis az akasztós tárolásra minimális igényük van, ebben az esetben egy szélesebb akasztós kialakítás felesleges választás lehet.

Arra is érdemes gondolni, hogy a fehérneműk, zoknik tárolását fiókokban is nagyon kényelmesen tudjuk tárolni, jó ötlet lehet tehát ilyen megoldást is keresni. Valamint, a szekrény polcos részében bátran használhatunk tárolódobozokat a törülközők és ágyneműk igényes elrendezéséhez.