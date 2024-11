– Az elmúlt ciklusban képviselőként tevékenykedtem, tehát volt rálátásom a hivatal működésére – kezdte beszélgetésünket Száraz Levente, Sajóecseg új polgármestere. – Szoros választáson sikerült nyernem, és utána korán belecsöppentem a mindennapi munkába, hiszen nyáron volt falunap, aminek a megszervezésében az akkori képviselő-testülettel együtt részt vettem. A rendezvény színvonalas volt, több száz embert tudtunk megmozgatni. Itt még házigazdaként lettem bemutatva, de örömmel láttam, hogy a környező települések polgármesterei és az országgyűlési képviselőnk, Demeter Zoltán is részt vett az összejövetelen. Október elseje után felpörögtek az események, ami elé nyugodtan álltam, mert a munkámat a képviselő-testület, szépszámú baráti és ismerősi háttér segíti, nincs olyan terület, ahol ne számíthatnék rájuk. Kezdő polgármesterként 37 évesen a legfiatalabbak közé tartozom a környéken, és ha olyan megoldandó feladattal találkozom, szoktam tanácsot kérni az idősebb, tapasztaltabb kollégáktól. Ezenfelül a községben működik a Sajóecsegért Egyesület, mellyel nagyon szépen tudunk együtt dolgozni. Erre kitűnő példa az októberben közösen megrendezett hagyományos szüreti felvonulás, melyen Sajóecseg minden korosztálya és a látogatók is jól szórakoztak. Az eseményen először tartottunk pogácsasütő versenyt, mely a résztvevők számát és a minőséget is tekintve nagy sikert aratott. Ráadásul a rendezvénynek volt egy fontos jótékonysági célja is, a záróbál teljes bevételét a minijátszóterünk körbekerítésére fordítjuk. Volt idősek napi rendezvényünk is, mely a népszerű fellépőknek köszönhetően nagyon jó hangulatban telt el. Harmadik alkalommal tartottunk halloweeni jelmezes vigasságot, melyen majd’ kétszázan járták be a települést. Ez az összejövetel egy képviselőtársam szervezése volt, melyhez az önkormányzat minden segítséget megadott. November 11-én pedig Márton-napi lámpás felvonulás volt, ami családias hangulatban telt. A polgármestertől azt is megtudtuk: – A karácsonyhoz közeledve december 14-én immár harmadik alkalommal tartjuk meg a sajóecsegi vásárt. Ezt is a Sajóecsegért Egyesülettel közösen szervezzük, mert hiszek a közös munkában, abban, hogy egyedül semmit, együtt mindent meg lehet valósítani. A vásáron a helyi árusok mellett többen jelezték szerte az országból, hogy szeretnének eljönni, tehát választékban nem lesz hiány. A település vezetője kiemelte: – Természetesen több tervünk van a fejlesztésekre, a pályázatíró cégekkel megtörténtek az egyeztetések, amint konkrétumok lesznek, beszámolunk róla. Azt gondolom, hogy el tudunk indulni egy olyan úton, ami sok pozitívumot tartogat, ennek végrehajtására kialakult egy erős csapat és összefogás, ami példamutató. Mindenkit egy cél vezet, hogy Sajóecseg fejlődjön, és ezért mindent meg fogunk tenni az előttünk álló időszakban – zárta gondolatait Száraz Levente.