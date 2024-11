– Immár harmadik ciklusomat kezdhetem, ami mindenképpen pozitív visszajelzés számomra a helyi lakosság részéről arról, hogy jó úton járunk – kezdte beszélgetésünket dr. Szilva István, Sajóbábony polgármestere. – A munkámat segítő képviselő-testület egyetlen helyen változott, így egy összeszokott csapattal vágtunk neki a munkának. Elég intenzív és sikerekben gazdag elmúlt 5 évet tudhatunk magunk mögött, ezt a lendületet és munkát szeretnénk tovább folytatni. Vannak olyan projektek, melyeket korábban terveztünk, de mostanra jutottak el a megvalósítás fázisába. Az idén indult a patakmeder rendbetétele, mely egy jelentős vállalás. A kivitelezés majd’ egy évet ölel fel, sok helyit érint, de örömmel mondhatom, hogy az érintettek rendkívül együttműködőek. A munkálatok jó ütemben haladnak, ha elkészül, úgy gondolom, hosszú távra megoldódik Sajóbábony biztonságos csapadékelvezetése. Ugyancsak ebben az évben egy régi, elavult közúti hidunkat elbontottuk, az építése pedig most is zajlik. Tudjuk, hogy van egy állandó „hátránya” is a folyamatos munkálatoknak, mert senki sem szereti, ha a háza előtt fel van túrva az út. De szerencsére a lakosok ezt elfogadják, hiszen értük történik mindez. Sikerült olyan területeken is előrelépni, melyeket nem terveztünk előre. Nemrégiben volt a kilátó alapkőletétele, ahol úgy fogalmaztam, hogy számunkra azért is különleges ez az esemény, mert Sajóbábonyról nem feltétlenül az jut az emberek eszébe, hogy turisztikai látványosságok miatt érdemes felkeresni. Holott a Bükk lábánál fekszik településünk, és ezt ezzel a kilátóval is meg tudjuk majd mutatni. Tanösvény fog hozzá felvezetni, és közösségi térként funkcionálva szeretnénk rendezvényeket szervezve élettel megtölteni.

A város vezetője kiemelte: – A munkánk kezdetén azt fogalmaztuk meg, hogy középületeink, az utak és járdák legyenek felújítva, ebben jelentőset léptünk előre. A járdaépítések jelenleg is zajlanak, és külterületi utak felújítását is tervezzük pályázati forrásból. Azzal is tisztában vagyunk, hogy egy település fejlesztése hasonlít egy családi házhoz, amikor már úgy gondolod, kész vagy, jön az újabb feladat. Ezek az infrastrukturális korszerűsítések hoztak egy olyan igényt, hogy a felújított úthálózaton a megfelelő közlekedésbiztonsági morált megerősítsük, ezért történt városunkban a két trafibox telepítése. Nem volt mindenki számára népszerű ez a fejlesztés, ám a visszajelzések azt is igazolják, hogy az emberek megértették – mert ezeken az útszakaszokon számos gyalogátkelő és buszmegálló található –, hogy semmi mást nem szeretnénk, mint azt, hogy annyival közlekedjek, mint amennyi elő van írva. Üde színfolt, hogy Sajóbábonyban egy bringa- és pumpapálya is megépült az Aktív Magyarországért program keretében. Egy olyan közösségi teret hoztunk létre, melyet szívesen használnak a lakosok. Egy újabb lépcsőfokot akarunk ezen a területen megtenni, ugyanebben a programban egy rekortán futópályára kívánunk pályázni.