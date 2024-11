4. Fel kell készülnünk egy érzelmi hullámvasútra

A költözés persze fizikailag is igénybe vesz minket, sokszor azonban meglepően tapasztaljuk, hogy lelkileg sem könnyű elhagyni régi otthonunkat. Ez még akkor is probléma lehet, ha nem is ragaszkodtunk olyan szorosan a lakáshoz: amikor búcsút veszünk egy jól ismert helytől, önkéntelenül is nosztalgikus állapotba kerülhetünk az általunk választott színes festék vagy a megszokott lépcsőház láttán, így ne lepődjünk meg, ha az utolsó napokon egy kicsit ingerlékenyebbek, szomorkásak leszünk.

5. Az első hetek kaotikusak lesznek

Az új lakásban töltött első éjszaka nagyon izgalmas, így nem fogunk aggódni az olyan apróságok miatt, hogy nem találjuk a fogkefénket vagy a kenyérpirítót. Másnap azonban, amikor visszatérnénk a hétköznapi életünkhöz, már komoly gondokkal szembesülhetünk, hiszen fogalmunk sem lesz arról, hogy hol lehet a kedvenc ruhánk, a tányér vagy éppen a törölköző. A legjobb megoldás az, ha előre felkészülünk, és összekészítünk egy dobozt, melybe az első napokban szükséges alapvető dolgainkat pakolhatjuk. Még így is érhetnek meglepetések, így az egyetlen amit tehetünk az, ha kellő öniróniával és humorérzékkel kezeljük ezt az időszakot, hiszen egy biztos: hamarosan véget ér.

Készüljünk tudatosan

A költözés sokszor jóval komplikáltabb folyamat, mint azt elsőre gondolnánk. Természetesen szó sincs arról, hogy a feladat ne lenne teljesíthető, azonban érdemes alaposan felkészülni az előttünk álló fizikai és érzelmi kihívásokra. Ha elbizonytalanodnánk, gondoljunk arra, hogy a költözés mennyi új lehetőségeket tartogat számunkra: már csak ezért is érdemes végigcsinálni a folyamatot.