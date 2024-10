Mikor találkoztatok először Shakespeare művével? Mit gondoltatok róla akkor?

Rudolf Szonja: A szüleim (Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter – a szerk.) már nagyon sok éve játsszák az És Rómeó és Júlia… című előadást, és szinte biztos vagyok benne, hogy az volt az első élményem róla, amikor néztem anyuékat. Utána persze láttam a filmet és olvastam is a darabot. Megszakadt a szívem…valahol szerintem mindenki egy ilyen szerelemre vágyik, és szomorú volt látni, olvasni, hogy valójában Shakespeare szerint lehetetlen ilyen szerelemre találni anélkül, hogy annak ne lenne csúnya vége. Vagy éljük a kis boldog, közép fokon égő életünket, vagy hatalmas lángon…az viszont felemészti magát, vagy éppen a környezet teszi ezt vele.

Fotó: Éder Vera

Bodoky Márk: Gimnáziumban olvastam először, nem sokat értettem belőle, megfoghatatlannak tűnt. Aztán megnéztem a DiCaprio-féle filmet, ami eléggé bejött, majd Zeffirelli rendezését, ami nagy hatással volt rám és segített megérteni, hogy mitől is olyan szép ez a történet. Színházban azt hiszem sosem láttam.

Vágytatok valaha arra, hogy eljátszhassátok Rómeó/Júlia szerepét?

R. Sz.: Többször megfordult a fejemben, de nem ivódott be a gondolataim közé, hogy mindenképpen Júliát akarok játszani. De mivel mondták páran, hogy adott lenne számomra a szerep, ezért persze, ott volt a fejemben. Színészileg pedig szerintem ez egy olyan nagy kihívás, hogy tényleg mindenkinek nagy dolog, ha esélyt kap arra, hogy eljátssza.

B. M.: Tizenéves voltam, amikor az unokatestvérem játszotta a szerepet. A családban ez nagy dolog volt, hogy Martin [Vischer] Rómeót játszik. És igen, megfordult a fejemben többször is az utóbbi években, hogy esetleg egyszer eljátszhatnám én is.

Fotó: Éder Vera

Hogyan látjátok magatokat a szerepben?

R. Sz.: Megpróbáltam engem és őt összerakni. Rájöttem, hogy nem is vagyunk olyan távol egymástól Júliával. Annyi mindent lehet megfejteni ebben a darabban! Ha már csak magát a szöveget is nézzük, annyira tudni kell, hogy minden költői kép mögött milyen gondolat rejlik, és ezáltal nagyon sokáig lehet foglalkozni vele. Anyuéknál is volt olyan, hogy hazajöttek a négyszázvalahanyadik előadásuk után, és azt mondták, hogy most jöttek rá valamire, most fejtették meg. Jó ezt hallani; az ember közben érik, tapasztal, sok mindenre jön rá.