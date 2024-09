Milyen céllal jött létre a Truck n’ Fleet Kft.?

A cég azzal a céllal jött létre, hogy a teherautós szakma igényeit kielégítve átfogó szolgáltatásokat nyújtson az ügyfelek számára és az IVECO kiemelt kelet-magyarországi márkakereskedéseként és márkaszervizeként. Tevékenységei közé tartozik a gépjármű vizsgáztatás, garanciális ügyintézés, eredetvizsga, tachográf illesztés, valamint minden olyan javítási és karbantartási szolgáltatás, amely a gyorsabb és hatékonyabb szervizelést segíti elő.

Fotó: Vajda János

Mit lehet tudni erről az új létesítményről?

A beruházást a Zenit-Auto Rent Kft. valósította meg, hitelből és önerőből, hogy egy újabb erős bástyát építsen ki a régió autóspiacán. A modern beruházás a - Zenit székházhoz hasonlóan- „Okos Otthon”, amely rengeteg energiahatékony, gazdaságos működést elősegítő rendszert tartalmaz, szem előtt tartva a környezettudatos gondolkodást is. 1750 négyzetméteren, 16 álláson dolgozunk, kamionmosóval, aknákkal és emelőkkel, amellyel komplett szerelvényeket is képesek vagyunk javítani, illetve vizsgasorunk is rövidesen indul, ahol minden gépjárművet – legyen az kamion, traktor, busz vagy személyautó – folyamatosan tudunk vizsgáztatni.

Fotó: Vajda János

Miben lesz ez más, mint a többi szerviz?

A cég tevékenysége nemcsak a teherautókra, hanem a személygépjárművekre is kiterjed. A Truck n' Fleet Kft. nemcsak gépjárműjavítással foglalkozik, hanem járművek értékesítésével is. Kínálatában megtalálhatók teherautók, buszok és kamionok is, emellett tartós bérleti és napi bérleti konstrukcióban biztosít járműveket ügyfelei és partnerei részére. Az épület kialakításánál a munkavállalóink részére bentlakási lehetőséget is tudunk biztosítani, illetve a kamionvezetőknek 3 sofőrpihenőt is kialakítottunk, amely a szervizelés idejére alvási, pihenési lehetőséget nyújthat. Mindezek mellett rövidesen pótkocsik szervizelését és biztosítós ügyintézést is kínálunk ügyfeleinknek.

Fotó: Vajda János

Úgy tudom, hogy a folyamatos fejlesztések nem csak a szervizre, hanem a kollégáikra is vonatkoznak.

Igen, nagyon fontos, hogy képzett, szakmailag a legújabb technológiát ismerő kollégáink legyenek, ezért bel-, és külföldön vesznek részt képzéseken, hogy a megváltozott piacokon is, például az elektromos teherautók, vagy a CNG és LNG hajtású gépjárművek rendszerét is minél jobban ismerjék. Mivel még van szabad pozíciónk a cégnél, így ez, az újonnan érkezőkre is vonatkozik. Másik kiemelt szempont, hogy az igényes környezet igényes embereket kíván, ezért a kollégáink kényelmes és hatékony munkájához modern berendezéseket, tiszta tágas környezetet biztosítunk, hogy egy jó csapatban tudjanak együtt dolgozni.