Általános elvárások egy logisztikai vezetői állás esetében

Egy logisztikai vezetői pozíció kapcsán széleskörű elvárásoknak kell eleget tenni, ami talán nem meglepő, tekintve a pozíció felelősségi körét. Jellemzően alapvető elvárás a releváns, azaz logisztikai vagy akár kereskedelmi területen szerzett felsőfokú végzettség. A tapasztalat szintén megkerülhetetlen: legalább 3-5 éves logisztikai és/vagy raktározási tapasztalatra van szükség, aminek kapcsán előnyt jelent, ha ezen pozíciók egyúttal vezetői szerepkört is jelentettek.

Emellett az aktív tárgyalóképes angol nyelvtudás ugyancsak általános kritérium szokott lenni, ahogy a magabiztos számítógépes ismeretek is, különös tekintettel az MS Office programokra és bizonyos vállalatirányítási rendszerekre (pl. SAP). Mindemellett pedig a gyakorlati logisztikai, pénzügyi és kereskedelmi ismeretek is elengedhetetlenek, amelyekhez társulniuk kell döntéshozói képességeknek, kiváló kommunikációs kvalitásoknak, valamint vezetői készségeknek is.