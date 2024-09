Milyen feladatokat látnak el a karbantartók és a gépszerelők?

A karbantartói és a gépszerelői pozíciók feladatköre között jellemzően számos átfedés, azonban egyúttal különbség is felfedezhető. Mindkét munkakör betöltői például tevékeny szerepet vállalnak az esetlegesen fellépő gépi meghibásodások diagnosztikájában, valamint a hibák elhárításában. Az ezzel kapcsolatos dokumentációs feladatok szintén közös jellemzőként említhetőek, amely nyilvántartások segíthetik a gépek állapotának nyomon követését.

A karbantartók emellett folyamatosan monitorozzák a gépek és berendezések működését, valamint elvégzik a bizonyos időközönként esedékes megelőző karbantartási tevékenységeket. Ez kisebb alkatrészcseréket (pl. szíjak, láncok, csapágyak stb.), kenőanyagok hozzáadását, valamint tisztítási és takarítási feladatokat egyaránt magában foglalhat.

A gépszerelők teendői ezzel szemben inkább az új gépek telepítésére, beüzemelésére és beállítására fókuszálnak. Munkájuk ily módon gyakran projektalapú, aminek központjában az új berendezések telepítése és finomhangolása áll. Ez pedig egyúttal jelentős mértékben meghatározza a termelés minőségét és hatékonyságát.

Elhelyezkedési lehetőségek Dunakeszin és környékén

Dunakeszi és környéke álláskínálatában karbantartói és gépszerelői állások is időről időre felbukkannak. Ezt támasztja alá a DunakesziAllas.hu weboldala is, amely portál kifejezetten a régió álláspiacával foglalkozik, és ahol több ilyesfajta hirdetés is jelent már meg Dunakeszin a szakmunkás álláshirdetéseken belül.

Példának okáért toboroztak már itt karbantartókat gyári környezetbe, de ezenkívül nehézgépszerelőt és gépszerelő technikust is kerestek a portálon keresztül. A követelmények az ilyen állások kapcsán rendszerint meglehetősen változatosan alakulnak, ugyanakkor a műszaki tudás valamennyi esetben központi szereppel bír.

A gépésztechnikusi, gépszerelői, villanyszerelői vagy egyéb hasonló műszaki végzettséggel rendelkező munkavállalók például jó esélyekkel pályázhatnak ezen pozíciókra. Emellett ugyanakkor egyéb elvárások is felmerülhetnek, beleértve többek között a számítógépes ismereteket, a B kategóriás jogosítványt és más engedélyeket (pl. targoncavezetői engedély). Mindemellett pedig a személyes tulajdonságok kapcsán a kiváló problémamegoldó képességre, a nagyfokú precizitásra és az önállóságra szoktak kiemelt szempontként tekinteni a munkáltatók.