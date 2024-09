A mai nap meghatározó a város életében, hiszen nagy lépést tettünk azért, hogy a felsőzsolcaiak egészségét megerősítsük és szerepet vállaljunk a megelőzésben is. Polgármesterként pedig sikernek élem meg, hiszen az önkormányzati választások alkalmával az egyik választási ígéretem az volt, hogy itt az Egészségházat szeretnénk szakrendelésekkel bővíteni, és ez most megvalósult. Nagyon sokan tettek azért, hogy ez megvalósuljon. Nagyon köszönöm a háziorvosoknak, a felsőzsolcai orvosoknak, akiket megszólítottunk, és elsőként mondták azt, hogy igen, ők szeretnének a felsőzsolcai polgárokért tenni. Én azt gondolom, hogy az ilyen összefogás ritka, és most ennek az összefogásnak az eredménye látható itt. Én magam részéről kívánom, hogy aki ide belép, az gyógyultan távozzon, hogy az egészségügyi központ a felsőzsolcaiak egészségéhez nagy mértékben hozzájáruljon, és kívánom azt magunknak, hogy sok ilyen vállalkozás, fejlesztés valósuljon meg itt a településünkön