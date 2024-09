Az Észak-Magyarország és a boon.hu is foglalkozott a vármegyei közgyűlés munkájával, a területfejlesztésben elért eredményekkel, amelyek jó alapot jelenthetnek a további fejlődéshez. Mire lehetünk büszkék, és mi az, amiben még tovább léphetünk?

Ez egy összetett kérdés. Az eredményekről és a jövőről is hosszasan lehetne beszélgetni. Ahogyan most Önnel, úgy a vármegye lakosságával minden nap beszélgetek is erről a kérdésről. A polgármesterekkel, országgyűlési és önkormányzati képviselőkkel is összehangolt és terveink mentén haladó munkát végzünk, ennek köszönhetően nagyon sok, a vármegye lakosságát szolgáló fejlesztés volt az elmúlt években.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata

A 2014-2020-as időszakban a TOP jelentett erre forrást, a 2021-2027-es fejlesztési időszakban pedig a TOP Plusz biztosítja ezt. Mindkettőt önkormányzatunk menedzselte és menedzseli, ez fő feladatunk. Maga a mozaikszó azt jelenti: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. Borsod-Abaúj-Zemplén a 19 vármegye közül a legnagyobb fejlesztési forrással gazdálkodhatott a 2014 - 2020-as TOP-os időszakban. Költségnövekményekkel, többletforrásokkal az időszak végére 133 milliárd forint volt ez az összeg, vagyis ennyi jutott például a családok életminőségének javítására, a vármegye településeinek fejlesztésére, környezetünk védelmére. Ez a 133 milliárd forint az a szerződött összeg, amit zömében a települési önkormányzatok fordíthattak fejlesztésre. Ebből például 100 óvodát, bölcsődét újítottunk fel; 137 rendelőt és 167 egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatot segítettünk felújítani. Utakat, tereket, parkokat, zöldterületeket, sétautakat alakítottunk ki a vármegye 16 városában, és igyekeztünk megóvni értékeinket úgy is, hogy a villámárvizek okozta károk kivédésére, a csapadékvíz elvezetésére 132 településen 18,5 milliárd forintot fordítottunk.

Ezek a fejlesztések persze csak akkor lehetnek sikeresek, ha a család munkaképes tagjainak van munkája. Ez a másik fontos feladatunkat, a gazdaságfejlesztést érinti.

A TOP gazdaságfejlesztésre szánt forrásának, a foglalkoztatási paktumnak is köszönhetően az elmúlt időszakban 8500 vármegyében élő ember képzési, munkabér- és munkába járási támogatását biztosítottuk, több mint 6000 munkahely megtartásához járultunk hozzá.