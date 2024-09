Hirdetés 1 órája

A kert vízellátása nyáron: amikor a szárazság az úr

Manapság egyre melegebbek a nyarak, ezzel pedig már senki sem tud vitatkozni. Ennek számos negatív hatását érzékelhetjük a rosszullétektől kezdve egészen a kibírhatatlan belvárosi utcákig. Azonban van egy olyan hatása is, amely évszázadok során kialakult magyar hagyományokat is veszélyeztet: a kertészkedést. Íme, hogyan biztosíthatjuk a túléléshez szükséges feltételeket a kertünknek hőségben is!

Forrás: picryl.com

Miért olyan nagy baj? Vannak, akik kifejezetten élvezik a 35 fok feletti hőmérsékletet – a hagyományos magyar növények azonban nem ilyenek. Ha arra gondolunk, hogy mik a legjobb magyar mezőgazdasági termékek, először valószínűleg a búza, az alma, a kajszibarack fognak eszünkbe jutni. Ezek nagy része azonban éppen azért olyan népszerű itthon, mert pontosan arra van szükségük, amit az ország adni tud: meleg, de nem túl perzselő nyarakat, sok esőt, kellemes tavaszt és őszt. Ha azonban ezek közül akár csak egy is elmozdul a szokásostól, az negatívan befolyásolhatja a teljes éves termést. Vagyis azáltal, hogy a nyarak kiugróan melegek és egyre gyakoribbak a csapadék nélküli hosszú hetek, minden hagyományos növényünk szenved. Vízgazdálkodás a kertben csapvíz nélkül A melegtől és tűző naptól nem tudjuk megvédeni a kertünket, viszont már azzal is sokat segíthetünk, ha a csapadék hiányát tudjuk ellensúlyozni. Ez minden nap öntözést jelent, de természetesen ez sem olyan egyszerű! Fontos, hogy ne a legmelegebb órákban locsoljunk és a víz a lehető legkevésbé érje a leveleket, hiszen ezáltal megéghetnek, lehullhatnak azok. Ami pedig a saját igényeinket illeti: jobb elkerülni a csapvizet. Valószínűleg igen súlyos vízszámlákat jelentene az, ha minden nap megöntöznénk az egész kertet – egyenesen a fürdőszobából. Íme tehát két megoldási lehetőség. Esővízgyűjtő Az esővízgyűjtő egy hosszabb távú beruházás. Ha ugyanis nincsen eső, nincs mit összegyűjteni. Éppen ezért a tárolókat érdemes minél hamarabb beszerezni, hogy a hosszú aszályokat is átvészelhessük velük. Fúrt kút, kerti csap A legjobb megoldás a nyári esőhiányra a kútfúrás. Ha olyan területen élünk, ahol erre lehetőség van, semmiképp nem érdemes kihagyni. Nyáron ugyanis a talajszint alatti vizek tökéletes – és fenntartható – megoldást nyújtanak a szárazságra. Ha fúrt kútról locsolunk, azzal lényegében a talajvizet használjuk fel úgy, hogy miután a növények felszívták a számukra szükséges mennyiséget, a maradék újra visszaszivárog az alsóbb rétegekbe.

Ehhez pedig rendkívül dekoratív kerti kútfejeket, csapokat is kiépíthetünk, amelyek egyben díszítőelemként is szolgálnak a kertben. A Babó Kőburkolatok webáruházában kerti kutak széles kínálatából válogathatsz. Szerezd be a legjobb minőségű termékeket kedvező áron, szakértők segítségével: add le rendelésedet még ma!

