A Zempléni Fesztiváli művészeti vezetője és fesztiváligazgatója, Hollerung Gábor szavaival élve a Zempléni Fesztivál Magyarország talán legsokszínűbb művészeti fesztiválja, melynek programkínálatában az igen különleges programoktól kezdve a népszerű műsorokig rendkívül sok stílus és műfaj megtalálható. A Zempléni Fesztivál látogatója találkozhat komolyzenei koncertekkel, jazzel, népzenével, világzenével, kamaraprodukciókkal, tánccal, gyerekprogramokkal. A fesztivál azonban nem csak a művésetről, hanem elsősorban a megismerésről szól: aki ellátogat a régió festői kis falvaiba nem csak egy magával ragadó hangverseny részese lehet, de megismerheti a település és a régió műemlékeit, szokásait, gasztronómiáját. A kis falvakban a koncerteken vendéglátás is fogadja a látogatókat, ahol a helyi finomságokat, borokat, süteményeket kóstolhatják. Az idei fesztivál közel 40 helyszínen, csaknem 20 településen, több mint 500 fellépő művésszel várja a látogatókat.

A sokszínűség mellett a fesztivál másik fontos mozgatórugója a turizmus és a kultúra összekapcsolása. E két terület legmagasabb szintű összefonódását, egymás általi erősítését, segítését kívánják szolgálni a szervezők, ezért nagy hangsúlyt fordítanak a helyi turisztikai irodákkal, szervezetekkel való együttműködésre.

A tavalyi fesztivál körüli bizonytalanság egy soha nem tapasztalt összefogást indított el a régióban: ennek kezdeményezője Sándor József volt, aki továbbra sem engedte el a fesztivál kezét, és csatlakozott hozzá a régió összes önkormányzata. Elmondhatjuk, hogy a fesztiválban részt vevő valamennyi település fontosnak érzi, hogy egy ilyen országos jelentőségű művészeti fesztivál részese legyen, és ezt lehetőségeikhez mérten anyagiakban és természetben is támogatják. Reméljük, hogy ez a fajta mecenatúra – akárcsak a tavalyi esztendőben – az idén is ösztönzőleg hat a kormányzatra, és a megvalósításhoz szükséges támogatás hamarosan megérkezik. Magyarországon ez a fajta osztott teherviselés úttörő kezdeményezés, a fesztivál szervezői remélik, hosszú távon is gyökeret tud ereszteni a kultúrafinanszírozás területén.