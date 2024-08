Mezőkövesden a Zsóry-fürdő egy nagyszabású, 4,2 milliárd forintos fejlesztés előtt áll.

– Ez nagyon nehéz számomra, mert az az igazság, hogy mindegyikre az vagyok – válaszolta dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere arra a kérdésünkre, hogy az elmúlt ciklusok beruházásai közül melyikre a legbüszkébb. – Viszont vannak olyanok, melyek a szívemhez valamiért közelebb állnak, hirtelen három jut eszembe. Ilyen az új körforgalom a Széchenyi és Mátyás király úton, melyet minden mezőkövesdi és Mezőkövesden áthaladó használ. A Zsóry-liget is városunk ékessége lett és rengeteg ember megfordul benne, illetve a vasút alatti terülten, a Szőlő utcában elkészült új játszótér, mert ott „emberemlékezet” óta nem volt önkormányzati fejlesztés.

Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere

A város vezetőjével ezután előre tekintettünk.

– Az előttünk álló időszak legnagyobb projektje – az elmúlt éveket is figyelembe véve – összegszerűségében a Zsóry-fürdőben megvalósítandó új medence komplexumnak az építése, ez egy 4,2 milliárd forintos fejlesztés – folytatta dr. Fekete Zoltán. – A megvalósítás útjára léptünk, hosszas egyeztetés után az Országos Tervtanács zöld utat adott az építési engedélyhez. Elkészültek a végleges tervek és az ilyenkor szokásos menetrend után már csak rajtunk múlik a rajt, a tervek szerint jövőre biztosan hozzá fogunk látni a kivitelezéshez.

Felvetettük, a lakosság életéhez kapcsolódóan minden területen történtek modernizálások.

– Az egészségügyre térnék rá először – kezdte a polgármester. – Az elmúlt években több mint hatszázmillió forintot fordítottunk az egészségügyi ellátás javítására, és most zajlik az új egészségközpont építése a Madách úton. Orvosi rendelő, a védőnői szolgálat és az iskolaorvos is helyet kap benne. Ha minden a terv szerint alakul a jövő év első negyedévében át fogjuk adni. Az oktatási és nevelési intézményeink ugyancsak rendben vannak, az új, nemrégiben átadott bölcsődénk is bizonyította, hogy nagy szükség volt rá hiszen teljes kapacitással működik. Ebben a tekintetben nincs semmiféle kompromisszum, mert a legelső és legfontosabb a gyermek, és ehhez minden feltételt biztosítani kell. Vannak kisebb, saját erős projektjeink is, melyek hozzájárulnak majd a város még komfortosabbá tételéhez. Feltett szándékunk újabb játszóterek építése, mert bebizonyosodott, hogy erre óriási igény van. A volt buszállomás helyén pedig egy „kis városközpontot” hozzunk majd létre pihenő parkkal. Elnyert forrásunk van a piac csarnoknak a bővítésére, illetve a csarnok melletti árusító helyek lefedésére, ez ősszel el fog készülni. Nagyon fontos, viszont a lakosság számára nem látványos feladat a két kialakított iparterületünk „benépesítése”, keressük a lehetséges betelepülő beruházókat. A volt repülőtér melletti ipari parkban egyébként további bővítéseket és fejlesztéseket fogunk végrehajtani.