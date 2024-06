Béres Attila igazgató elmondta, az elmúlt tíz évben a nézői visszajelzések alapján sikerült megtartaniuk azt a műfaji sokszínűséget és minőséget, amit tíz éve célul tűztek ki maguk elé. A 2024-2025-ös évadot a következő tíz év első évadának nevezte a direktor, aki bízik benne, hogy még sokáig folytathatják a Művészeti Tanáccsal a közös munkát, „hiszen ezt csak együtt érdemes.”

Fotó: Éder Vera

Szőcs Artur a Csókos asszony operettet viszi színre a Nagyszínházban, a Kamaraszínházban pedig Weöres Sándor A kétfejű fenevad című művét állítja színpadra. Béres Attila rendezésében lesz látható Shakespeare klasszikusa, a Rómeó és Júlia a Nagyszínház színpadán.

Fotó: Éder Vera

Keszég László a Primadonnák című bohózattal örvendezteti meg a közönséget, Lőrinczy Attila dramaturggal közösen pedig igencsak váratlan dologgal készülnek a nézőknek: megírták Az üvegcipő folytatását Az üvegcipőn túl avagy mi történt azután, hogy Irma meghódította Sipos úr szívét? címmel! Molnár Ferenc történetének lezárása nem hagyta nyugodni a dramaturgot, ezért a rendezővel úgy döntöttek, tovább folytatják Irma, Sipos úr, no meg Adél és Császár Pál történetét. A meglepetéseknek itt még nincs vége, ezt Szabó Máté és Cser Ádám jóvoltából kapja a miskolci közönség: a Bajazzók operával egyazon estén az Atelier című operának lesz ősbemutatója, melynek szerzője maga a színház zeneigazgatója, Cser Ádám. A produkció egy színházi előadás születését mutatja be, annak minden varázslatos, erőt próbáló és felemelő pillanatával. Ez a háttéresemény-kavalkád különös módon találkozik majd a Bajazzókkal is, ami az est első felében lesz látható, majd ezután következik az Atelier. A Kamaraszínházban Szabó Máté Az öngyilkos című vígjátékot viszi színre. Rusznyák Gábor egy zenés színművel állítja feje tetejére a társulatot a Nagyszínház színpadán: a Marat/Sade bemutatójára kerül sor a következő évadban.

Fotó: Éder Vera

A rendező emellett A pók hálójában című kortárs színművet viszi a Játékszín színpadára, melynek szerzője Alexandru Popa dráma- és forgatókönyvíró, a bukaresti művészszínház, a Bulandra vezető dramaturgja.