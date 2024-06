A jövőben továbbra is kiemelt feladat a vármegye hazai és nemzetközi turisztikai vonzerejének javítása, az ismertség növelése és a szektorra jellemző területi koncentráció oldása. Ezeket a törekvéseket Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke is kiemelten támogatja. Bizonyítja ezt az is, hogy a közelmúltban a vármegye önkormányzatának üzemeltetésébe került Edelényi kastélysziget megannyi látogatót vonzva, újra megtelt élettel. Sőt, nemzetközi együttműködések és rendezvények helyszínéül is szolgál most és a jövőben egyaránt. A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban a meglévő és újonnan kialakítandó turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó és aktív turisztikai fejlesztéseket is támogat a vármegye önkormányzata, ezzel is hozzájárulva a munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatás és a GDP növeléséhez, összességében a vármegye gazdaságának turizmuson keresztül történő erősítéséhez.