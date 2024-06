A MiReHu vezetése különleges szemüvegen keresztül néz a világra, ezért van országosan egyedülálló szemléletformálási programjuk, amit évek óta fejlesztenek, most már tudatosan is. Más vármegyékben a hasonló tevékenységgel foglalkozó cégek is felhívják a figyelmet a környezetvédelemre, de a MiReHunál szervezetten működik az ötletelés, ami közben valódi csapatépítés zajlik. Tematikus kampányaikat kategóriagyőztesként ismerték el 2021-ben és 2022-ben hazai keretek között, 2023-ban pedig különdíjasok lettek a nemzetközi Európai Hulladékcsökkentési Héten (European Week for Waste Reduction – EWWR) számos más díj mellett. Végül európai szinten az első három helyezett között találták magukat a gazdálkodó/ipari szervezet kategóriában.

Ladányi Roland szerint egy díj mindig erősíti a cég tevékenységét.

Nyilván óriási eredmény, hogy Európa elitjében vagyunk , így több helyről is felhívtak, hogy gratuláljanak. De valójában minden elismerés kiváló marketing eszköz ahhoz, hogy az emberek figyelmét felkeltse a MiReHu és programjaink iránt. Ezt a kitüntetést is arra használjuk fel, hogy promótáljunk. Hiszen nekünk az a fontos, hogy minél többen és többször jöjjenek el hozzánk, ismerjék meg és vegyék is át szemléletünket. Folyamatokat építünk és nem egyszeri találkozásokra készülünk, ezért mindig új elemekkel szükséges megújulnunk, ennek megvalósítása a mi erényünk. És szerencsére nap mint nap fogadunk iskolai csoportokat, amik már korábbi programjainkon is részt vettek.

– mondta.