Az alábbiakban néhány fontos pénzügyi tippet osztunk meg, hogy a nyaralás valóban gondtalanul teljen:

Hogyan fizessük nyaralás alatt - 5+1 tipp külföldi bankkártyahasználathoz

A legtöbb esetben hazai kibocsátású bankkártyánkat is használhatjuk egy külföldi nyaralás során, azonban érdemes felkészülni a külföldi kártyahasználatra, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket!

1. Kártyás vásárlás előtt mindig ellenőrizzük, hogy a kártyán található védjegy/logó ki van-e ragasztva az elfogadóhely bejáratán vagy a pénztárban!

2. Vegyük figyelembe, hogy amennyiben a kártyánk forintszámlához rendelt, akkor bankunk a saját aktuális deviza eladási árfolyamán váltja az adott pénznemre a forintunkat!

3. Tájékozódjunk az ATM-es készpénzfelvétel költségeiről!

4. Ellenőrizzük a bankszámlákon beállított költési limiteket!

5. Vegyük figyelembe, hogy autóbérlés vagy szállodafoglalás esetén zárolhatnak bizonyos összeget a bankszámlánkon, és ez csökkenti a szabadon költhető egyenlegünket!

+1. Gyanús külföldi kártyaforgalom esetén a pénzügyi szolgáltató is zárolhatja a számlát, ezért érdemes lehet bankunk felé előre jelezni, hogy külföldön tervezzük használni azt, nehogy az automatikus banki kockázatelemző rendszer letiltson.

Kössön utasbiztosítást

Mit érdemes átgondolni, mielőtt utasbiztosítást kötünk:

Milyen vagyoni értéket viszünk magunkkal?

Baj esetén milyen színvonalú egészségügyi ellátást várunk el?

A célországban mekkorák a betegellátási, baleseti költségek?

Milyen életkorúak és egészségi állapotúak vagyunk?

Milyen közlekedési eszközzel és mennyi időre utazunk?

Mennyire tűnik balesetveszélyesnek az utazás, üdülés (városlátogatás, vadvízi evezés)

Nyaralás fenntarthatóan, és költséghatékonyan

Egy utazás komoly összegeket emészthet fel, különösen, ha nem tervezünk megfelelően. Kevesebb holmival kevesebb a gond minden szempontból. Válasszuk a megbízható, helyi közösség által nyújtott kis, környezetbarát szállásokat. Ha megtaláltuk a számunkra megfelelő szállást, takarékoskodjunk ott is úgy, mintha otthon lennénk. Az utazásaink során legyünk nyitottak a helyi ételekre, fogyasszuk a helyben készült fogásokat. A programok során mindig tartsuk be azokat a szabályokat, amelyek a természetet, a helyi fajokat és a helyi kultúrát védik. Soha ne hagyjunk a területen hulladékot. Örökérvényű szabály, hogy ami az adott területen él, vízben, tengerparton vagy erdőben található, azt hagyjuk is ott! Ne szedjük le, ne vigyük haza!