Érdemes azt feleleveníteni, hogy 2010 óta, amióta ez a kormányzat ezzel a parlamenti többséggel dolgozik, folyamatosan azon dolgozunk mindannyian közösen a Magyarországon élőkkel, dolgozókkal, a gyerekeket nevelőkkel, nyugdíjasokkal, hogy Magyarország sokkal élhetőbb hely legyen, mint amilyen 2010-ben volt.

Én úgy gondolom, és talán ez az elmúlt éveknek a tapasztalása is, hogy ténylegesen élhetőbb lett 2010 óta ez az ország. A gazdaság fejlesztés, a munkahely teremtés mellett a kormány kitűzte azt a célt, hogy minden embernek adjuk meg azt a lehetőséget, hogyha ő el akar menni dolgozni, de mellette egy-kettő vagy akár több gyermeket is szeretne vállalni, kisgyermeket nevelni, azt a kisgyermeket nagyon jó és biztonságos körülmények között tudni amíg ő dolgozik, addig ezért a célért, vagy ebből a célból hozzunk létre rengeteg olyan intézményt, amilyennek ma itt az átadóján állunk. Ehhez a kormányzat az önkormányzatokkal kereste és keresi a partnerséget és minden egyes olyan lehetőséget, akár legyen szó hazai forrásokról, akár Európai Uniós forrásokról, amelyeket szerezzünk meg, hozzunk haza, adjunk oda a közösségeknek, hogy abból maguk számára gyarapodást, fejlődést tudjanak előállítani. És ezért jeles ez a mai nap, mert ez is egy olyan beruházás, amiért az önkormányzatokkal közösen a kormányzat dolgozott és Európai Uniós forrást szereztünk meg arra, hogy ezt az intézményt majd létrehozzuk. De önmagában nem csak abból áll egy önkormányzatnak a feladata, hogy intézményeket, fejlesztéseket, beruházásokat hajtson végre, hanem ezeket az intézményeket megtöltse, működtesse és hosszú távon biztonságot teremtsen benne. Én úgy látom és úgy gondolom, hogy itt Felsőzsolcán ennek is a jó példáját láthatjuk, tehát az önkormányzat gondos gazda módjára bánik a közjavakkal és azokat a köz javára fordítja.