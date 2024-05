Az energiatakarékosság jegyében melyik intézményükre kellene még napelemeket kihelyezni?

Csak az óvodánkon és a teleházon nincs, szeretnénk, ha ezekre is sikerülne kitennünk, mivel a napelemekkel kapcsolatos tapasztalataink nagyon jók.

Megfelelnek-e a kor követelményeinek a kázsmárki buszmegállók?

Három fedett megállónk van. Ezeket folyamatosan karbantartjuk, takarítjuk és festjük, de a tetőszerkezetük cserére szorul. Erre a jövőben nagy gondot fordítunk.

Rendelkeznek-e polgárőrséggel?

Településünkön elfogadható a közbiztonság, de vannak problémáink a kisebb lopásokkal. Kirívó estekről szerencsére nem kell beszámolnom, és hogy ez a jövőben is így legyen, lépéseket teszünk a polgárőrség megalakítása érdekében, hogy ezzel is megnyugtassuk a lakosságot és főleg az idősebb embereket.

Rendezvényeik?

Elindítottuk a Völgyi Nap elnevezésű programunkat, melynek keretében különböző kulturális rendezvényeken vehetnek részt az itteni lakosok. A gyerekeknek játékokat kínálunk, a felnőttek énekszámokat hallhatnak és táncbemutatókat láthatnak. Mindig hívunk sztárfellépőt, ezt az évi két programot a jövőben is folytatni fogjuk. Játszótere igaz, még nincs a településnek, de azért dolgozunk, hogy korszerű játékokkal megtöltött játszóteret biztosíthassunk a gyerekeknek. Itt jegyzem meg, hogy a közös önkormányzati hivatalunk három települést lát el: Kázsmárk a gesztor, itt kitűnő kolléganők látják el a feladatokat, rájuk is büszke vagyok, ugyanúgy, mint a jegyzőnkre. Valamennyien igazi csapatjátékosok, hiszem, hogy sikerül őket megtartani. Nagyon büszke vagyok továbbá az intézményeinkre és a konyhánkra: az óvodánkban minden állást szakképzettek töltenek be, korábban nem így volt. Konyhánk háromszáz emberre főz, rájuk is mindig számíthatunk, remekül végzik a munkájukat.