Homlokzati világítás

A kültéri LED szalagok nagyszerű lehetőséget nyújtanak, ha otthonunk vagy egyéb épület homlokzatát szeretnénk megvilágítani viszonylag gazdaságos módon. Míg a nagyobb intézmények esetében gyakori az épület előtt a földbe süllyesztett világítás, addig ez lakóházak, munkahelyek esetén nehezen megoldható.. A számos elérhető variációnak hála szabadon válogathatunk a különböző színek és hosszúságok között, sőt, egyszerre akár több színű vagy színváltós szalagot is választhatunk.

Teraszvilágítás

A legtöbben szeretik a teraszt az otthonuk és a kert közötti átmenetként kialakítani: már kültéren van, mégis otthonos, barátságos. Ehhez járulhat hozzá a LED szalag alkalmazása, amellyel kiváló hangulatfényeket adhatunk a teraszunk dekorációjához. Szinte bárhova rögzíthető a szalag, így akár vannak oszlopok és előtető, akár csak a ház falai állnak rendelkezésre, könnyedén megvalósítható az ötlet.

Hálószoba világítás

A hálószobában nagyon fontos, hogy a fő fényforrás mellett legyenek kisebbek is, amelyeket akár elalvás előtt, akár az éjszaka folyamán felébredve használhatunk. A LED szalagok akár távolról is irányíthatók pár gombnyomással, vagyis az ágyban fekve is le- felkapcsolhatjuk őket. Ezen kívül egy jól elhelyezett szalag nagyban hozzájárulhat a szoba dizájnjához, lényegében a dekoráció részét képezve.

Konyhapult világítás

Nagyon fontos, hogy a konyhában elérhető legyen a megfelelő világítás. A késekkel, egyéb eszközökkel való munka egyébként is veszélyes lehet, a rossz fényviszonyok pedig csak rontanak a helyzeten. Egy LED szalag segít abban, hogy szinte bárhol elérhető legyen a fényforrás: a lebegő konyhaszekrények alatt lévő pulton, magukban a szekrényekben, de akár az alsó polcoknál is. Ezáltal nem csak a konyha megjelenéséhez, de a használhatóságához és biztonságához is hozzájárul.

