Az önkormányzat kiváló kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel és egyházakkal is.

– Úgy gondolom, hogy a település lakosai is látják azt, hogy az elmúlt években dinamikus fejlődés valósult meg Sajóvámoson – mondta Váradi Lajos polgármester.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy minden középületünket sikerült felújítanunk, és a mai, modern kornak megfelelőek lettek ezek az intézmények. Megújult a ravatalozónk, korszerű lett a főzőkonyha és az iskolai étterem. Felújítottuk az óvodát, a polgármesteri hivatalt, korszerű lett a védőnői szolgálat és orvosi rendelő, valamint az orvosi szolgálati lakás is. Fontos lépés volt, hogy kétcsoportos bölcsődét építettünk. A helyiek minél jobb kiszolgálása érdekében piacot hoztunk létre, ahol minden hónap második szombatján árulják a termelők a portékáikat a tejtermékektől kezdve a zöldség-gyümölcsön keresztül a lángosig. Folyamatosan bővítettük az önkormányzat gép- és eszközparkját, ami a település rendben tartása szempontjából nagy segítség. Az, hogy hatékonyan tesszük mindezt bizonyítja, hogy rendezett és tiszta környezet fogadja a településre érkezőket.

A település vezetője hozzátette: – Természetesen igyekszünk a helyi közösségünket minél jobban összekovácsolni, ennek a legnagyobb és legnépszerűbb rendezvénye a Vámos-Toros Nap. A téli fesztiválunkra immár az egész országból érkeznek látogatók, a színes programok miatt nem véletlenül. Idén itt készült a világ leghosszabb – Guiness-rekord – kolbásza, ami egybefüggően 3972 méter hosszú lett. A rendezvény gerincét egy nem mindennapi önkormányzati kezdeményezés adja: a község minden évben 12 malacot vásárol és nevel fel. A felnevelt sertéseket az önkormányzat a településen jelenlévő civilszervezeteknek, történelmi egyházaknak ajánlja fel feldolgozás céljára. Az értékesítésből befolyt összeg adományként kerül felajánlásra. Innen kapcsolódik a történet a Vámos-Toros Naphoz: a sertéseket felajánljuk a civil szervezeteknek, polgárőrségnek, sportklubnak, egyházaknak, akik csapatot alkotva részt vesznek a rendezvényen és a feldolgozott termékeket eladva bevételre tesznek szert, amit a saját működésükre, fejlesztéseikre fordíthatnak. Itt kell kiemelnem, hogy kiváló kapocsolatot ápolunk a civil szervezetekkel és az egyházakkal. A polgárőrséggel voltak közös pályázataink, míg a sportegyesületnél a TAO-s forrásokat igyekeztünk maximálisan kihasználni. Ennek köszönhetően az elmúlt években műfüves pályát építettünk, elkészült a pályavilágítás, az öltözőt felújítottuk, és automata öntözőrendszer is van a pályán. Tehát azt gondolom, hogy minden igényt kielégítő a sporttelepünk is. Úgy gondolom ugyancsak egyedinek számít a nőnapunk, ahol a helyi férfiak adnak műsort a hölgyeknek. Itt a zenés-táncos jelenetek mellett természetesen kabaré is látható, az előadások nagy sikert szoktak aratni. Ezen a felül a hagyományos rendezvényeinket is megőriztük, ha kellett új köntösbe öltöztettük őket. Így elmondható, hogy szinte az egész évet átölelik a kulturális programok.

A sajóvámosi Kossuth Közösségi Ház

Váradi Lajos kiemelte: – Az utóbbi idők legnagyobb volumenű munkája, a Kossuth Közösségi Ház teljes felújítása az idén fejeződött be. Ez azért is fontos, mert ez az intézmény a településünk kulturális bölcsője, minden rendezvényünket itt tartjuk. Ez egy húsz éves épület, ami mindig „készült”, most viszont TOP Pluszos és Magyar Falu Programos pályázatból közel 300 millió forintból lett teljesen korszerűsítve. A folyamatos feladatok közé tartozik az utak és járdák rendbe tétele. A külterületekről sem feledkeztünk meg, hiszen ott is sikerült utakat felújítani. Ennek keretében – ahogy nálunk mindenki ismeri –, a három kilométer hosszú Gyümölcsösi út kapott új aszfaltot, ami a Kassa – Miskolc ultramaratonnak is az egyik szakasza. Van egy tradicionális, több 100 éves eperfa sorunk, ami mellett korábban egy földút haladt el: ezt murvával fedtük le. Ugyancsak mérföldkőnek tekinthető, hogy nemrégiben leraktuk a sajóvámosi ipari park alapkövét. Ez egy három hektáros terület, ami TSZ-telep volt, de régóta kihasználatlanul állt. Elnyertünk egy 780 millió forintos TOP Plusz fejlesztési forrást az ipari park építésére, ami első lépésben négy csarnokból fog állni és a teljes infrastruktúra ki lesz építve és aszfaltozott szerviz út fog áthaladni rajta. A későbbiekben pedig további 16 csarnokkal lehet majd bővíteni a parkot. Ide várjuk majd a cégeket, akik bérbe kívánják majd venni a helyiségeket és bízom benne, hogy ez plusz bevételt fog generálni önkormányzatunknak és nem utolsó sorban munkahelyeket is temethet az itt élőknek. Az sem mellékes, hogy így sokkal több önérős fejlesztést is meg tudunk majd valósítani Sajóvámos további fejlesztése érdekében.