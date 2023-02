1. Az elmúlt év bővelkedett gazdasági nehézségekben, összegezze legyen szíves, milyen kihívásokkal kellett szembenézni saját területén?

A 2022-es költségvetés készítésekor számos fejlesztés, beruházás és program mellett gazdálkodásunkba a nem várt események miatt tartalékot is terveztünk. Döntésünknek köszönhetően gazdálkodásunk stabil volt az év folyamán.

Ennek ellenére az év közbeni tervezést megnehezítette a várható rezsi áremelkedések nem ismert mértéke. Sajnos volt olyan intézményünk, ahol a gáz ára a tízszeresére emelkedett, de a villamosenergia beszerzések tekintetében is háromszoros, négyszeres árakkal kellett számolnunk. Gazdaságunk stabilitásának megtartása érdekében ezért a tartalék fölhasználása mellett további anyagi erőforrások átcsoportosítására is szükség volt. Úgy gondolom az intézmények bezárása, összevonása decemberben sokat segített abban, hogy csökkentsük energetikai kiadásainkat.

Bizakodásra adhat okot, hogy négy épületünk tavalyi évben befejezett energetikai korszerűsítése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezeken a helyszíneken kevesebb energiafelhasználás történjen. A mostani fűtési időszakban folyamatosan figyeljük az energia felhasználásainkat, hiszen nagyon szeretnénk, ha 2023-ban nem kellene intézményeket bezárni összevonni.

Számomra nem opció a bezárás, ezért folyamatosan tárgyalok befektetőkkel, kollégáimmal keressük annak lehetőségeit, hogy intézményeinkben milyen formában tudjuk még hatékonyabbá tenni a megújuló energiaforrások jelenlétét.

2. Melyek a legfontosabb eredmények, intézkedések, beruházások?

Az elmúlt évben is folyamatosak voltak a fejlesztések és beruházások Felsőzsolcán. Ezeknek köszönhetően több önkormányzati épület felújításra került, utak, járdák, buszvárók újultak meg, átadásra került a skatepark, és több parkoló is. Szintén tavaly kezdődtek meg a pályázaton nyert bölcsőde kialakításának munkálatai, így az év végére elkészültek az engedélyezési tervek.

Nagyobb eseményeink közül kiemelném a városnapokat, hiszen Felsőzsolca várossá avatásának 25. évfordulóját testvértelepüléseinkkel együtt, színes programokkal ünnepeltük.

A jubileumi eseményre egy verseskötet kiadásával és emlékérme kibocsátásával is emlékeztünk.

3. Hogyan folytatják az idén? Melyek a leglényegesebb pontjai a 2023-ra érvényes stratégiának?

2023-ban a költségvetés tervezésekor talán a legfontosabb feladatunk, hogy a kötelező feladataink ellátása zavartalan legyen. Különös figyelmet kell fordítani az energia árak alakulására, valamint az élelmiszer árak jelenlegi és várható növekedését is figyelni kell, hiszen a központi konyhánkon közel 1000 főre főznek nap mint nap.

Ebben az évben a beruházások nagy részét az energetikai korszerűsítések tovább folytatása fogja kitenni. Gondolok itt különösen a geotermikus energia lehetőségére, az energiatakarékos közvilágítás kialakítására, napelem hálózat fejlesztésére, és smart rendszerek kiépítésére.

Tervek, programok

Az idei költségvetés mindenképp egy szigorú végrehajtást igényel, viszont most sokkal több alkalommal kell majd vizsgálnunk a kiadások és bevételek teljesülését, hogy minél gyorsabban módosítani tudjuk, amennyiben arra szükség mutatkozik. Nyertes pályázatainknak köszönhetően fejlesztésekben sem lesz hiány, továbbá erre az évre is készülünk a szokásoknak megfelelően színes programokkal. A tavasz közeledtével nemcsak a jó idő köszönt be, hanem egyre több programot is szervezünk. Folytatódnak a Sajó-parti Nemzeti Estek és a Kastély koncertek, készülünk a nőnapra, gyermeknapra, Családi forgatagra, Alma fesztre, és természetesen a városnapra is. Külön öröm számomra, hogy civil szervezeteink is szervezik idei rendezvényeiket, még színesebbé téve ezzel a város eseménynaptárát.

Érdemes ellátogatni Felsőzsolcára, hiszen az elkövetkezendő időszakban szinte minden hétre jut legalább egy nagyobb rendezvény.