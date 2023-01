Immár 65. alkalommal rendezik meg január 9-én a nyolcadik éve már M4 Sport – az Év Sportolója Gála néven futó díjkiosztó gálát, amelyen idén tizenegy kategóriában díjazzák a mögöttünk hagyott esztendő legkiválóbb sportteljesítményeit, illetve életműdíjat is átad a gálát szervező Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ). Az 1958-as kezdetekkor még a MÚOSZ Bajza utcai székháza volt a helyszín, azóta a Budapest Sportcsarnoktól a Kempinski Szállón át az Akvárium Klubig számtalan épület adott otthont az eseménynek, amelyet az elmúlt hét évben a Nemzeti Színházban rendeztek, idén mutatkozik be új helyszínként a frissen felújított budapesti Operaház, ahol immár ezeregyszáz néző előtt lehet megtartani a rangos gálát, amely évek óta már a magyar sport legnagyobb ünnepe.

Idén mutatkozik be új helyszínként a frissen felújított budapesti Operaház

Fotós: László Zsigmond / Forrás: MSUSZ

Öt kategóriában (az Év férfi sportolója, az Év női sportolója, az Év csapata a hagyományos csapatsportágakban, az Év csapata az egyéni sportágaknál és az Év edzője) a sportújságírók, az MSÚSZ tagjai szavazhattak, idén 423-an adták le a voksukat. Egyes kategóriákban szakmai zsűri döntött a győztesről, így az Év fogyatékos csapata, az Év fogyatékos férfi sportolója és az Év fogyatékos női sportolója kategóriákban a fogyatékos sportolókkal foglalkozó szakmai testület szavazott, az Év E-sportolója-díjra a Magyar E-Sport Szövetség (HUNESZ) három jelöltje közül az MSÚSZ elnöksége választotta ki a győztest, miként az Év szabadidős sportrendezvénye kategóriában is, amelyben pályázni lehetett. Tavalyelőtt bevezetett új kategória az Év sportpillanata-díj, amelynek odaítélése részben a szurkolóktól is függ: a legjobb háromba ugyanis azok a momentumok kerültek be, amelyekre a legtöbben szavaztak a gála névadó szponzora, az M4 Sport honlapján, az m4sport.hu-n. Ebből a háromból aztán egy szakmai zsűri választotta ki a végső győztest, a zsűri elnöke Novotny Zoltán rádióriporter, a közmédia legendája, az MSÚSZ tiszteletbeli elnöke.

Szinte minden kategóriában lehetetlen megtippelni a végső győztest, hiszen remek évet zárt a magyar sport, több fantasztikus teljesítmény, ami máskor akár győzelmet is érhetne, 2022-ben a legjobb három közé sem tudott bekerülni. A férfiaknál például a budapesti vizes vb-n világcsúcsot úszó Milák Kristóf, a téli olimpiák első magyar aranyérmét nyerő rövid pályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaoang és a címvédő, háromszoros olimpiai bajnok vívó, a tavaly egyéni vb-címet nyerő Szilágyi Áron verseng a Zema Ékszerház 21 karátos arannyal és 23 karátos platinával bevont porcelántrófeájáért – enyhén szólva sem könnyű a választás. De a nőknél is óriási verseny lehetett az egyéniben vb-ezüstérmes öttusázó, Gulyás Michelle, a müncheni multisport Eb-n aranyérmes tornász, Kovács Zsófia és szintén a müncheni multisport Eb-n 100 méter gátfutásban ezüstérmes Kozák Luca között. Vagy említhetnénk a hagyományos csapatsportágakat, ahol az első magyar női Euroliga-győztes Sopron Basket kosárlabdacsapatnak kell „megküzdenie” a trófeáért az Európa-liga-csoportgyőztes ferencvárosi futballistákkal és a kis híján Nemzetek Ligája-csoportgyőztes, az angolokat oda-vissza, és idegenben a németeket is legyőző labdarúgó-válogatottal.

A 2019-es Év Sportolója díj nyertesei a Nemzeti Színházban

Fotós: Zsigmond László / Forrás: MSUSZ

Díszvendég és díjátadó lesz az Operában Magyarország köztársasági elnöke, Novák Katalin; a felvidéki parasíző, a 2019-ben a Laureus-gálán a világ legjobb fogyatékos sportolójának megválasztott, 11-szeres paralimpiai bajnok Farkas Henrietta; Magyarországra utazik a gála kedvéért két legendás futballedző, az 1994-ben Bajnokok Ligája-győztes olasz Fabio Capello és a horvát válogatott szövetségi kapitányaként 2018-ban vb-ezüstöt, 2022-ben vb-bronzot nyerő Zlatko Dalic is. Mint ahogy díjat ad át a világbajnok, aranylabdás, 150-szeres válogatott német futballikon, a korábban magyar szövetségi kapitányként is dolgozó Lothar Matthäus.

De nem csupán a díjazottak és a díjátadók között találhatunk sztárokat, a nyolcadik éve a gála kreatív producereként ismert Szabó László ezúttal is fantáziadús műsorszámokat álmodott színpadra, fellép mások mellett a kultikus KFT zenekar, jelenetek láthatók-hallhatók a Kőszívű – A Baradlay-legenda című musicalből, a fináléban a Fekete Vonat Hol van az a lány? és a ValMar Úristen című számainak egyvelege kerül színpadra Szikora Robi közreműködésével, a Himnuszt pedig az X-Faktor tizedik évadának felfedezettje, a közösségi médiában rendkívüli népszerűségnek örvendő Paulina énekli.

A gálát az M4 Sport élőben közvetíti hétfőn 19.30 órától, a műsorvezető-házigazda a közszolgálati sportcsatorna riportere, Mohay Bence lesz, a vörös szőnyegnél pedig Ujvári Máté sportriporter fogadja az érkezőket.

Hosszú Katinka

Fotós: Kozma Janos

Az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála 2022-es kategóriajelöltjei

Az Év E-sportolója

Birgány Adrián „Raisy”

Torzsás Ádám „Torzsi”

Tóth Dávid

Az Év szabadidős sporteseménye

Balaton-átúszás

Jégpályák Éjszakája

Kárpát-medencei Egyetemek Kupája

Az Év sportpillanata

Liu Shaoang győzelme 500 méteren Pekingben, amivel megszerzi Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmét

Milák Kristóf világcsúcsa a budapesti vizes-világbajnokságon

Kristoffer Zachariassen gólja a Monaco elleni Európa-liga-mérkőzésen, amivel a Ferencváros megnyeri csoportját

Az Év fogyatékos csapata

Kerekesszékes curling vegyes páros

Női kerekesszékes vívóválogatott

Szervátültetett asztalitenisz vegyes páros

Az év fogyatékos női sportolója

Konkoly Zsófia (paraúszó)

Papp Bianka (paraúszó)

Szvitacs Alexandra (paraasztalitenisz)

Az év fogyatékos férfi sportolója

Gelencsér Róbert (szervátültetett atléta)

Kiss Péter Pál (parakajakos)

Osváth Richárd (kerekesszékes vívó)

Az év csapata – hagyományos csapatsportok

Ferencvárosi Torna Club (labdarúgás)

Magyar labdarúgó-válogatott

Sopron Basket (női kosárlabda)

Az év csapata – egyéni sportágakban

Férfi kardválogatott (Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron)

Kajak kettes (Nádas Bence, Kopasz Bálint)

Női kardválogatott (Batta Sugár Katinka, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca)

Az év edzője

Bíró Attila (a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya)

Csang Csing Lina és Bánhídi Ákos (a rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott szövetségi kapitányai)

Marco Rossi (a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya)

Az év női sportolója

Gulyás Michelle (öttusázó, egyéniben világbajnoki 2., Világkupa-3, csapatban vb-3.)

Kovács Zsófia (tornász, Európa-bajnok ugrásban)

Kozák Luca (atléta, Európa-bajnoki ezüstérmes 100 m gátfutásban)

Az év férfi sportolója

Liu Shaoang (rövid pályás gyorskorcsolyázó)

Milák Kristóf (úszó)

Szilágyi Áron (kardvívó)