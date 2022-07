A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. nikotinpárna-előállítással foglalkozó telephelyét 2019-ben 7,5 milliárd forintos beruházással hozták létre, hogy egy olyan terméktípus készüljön itt, amelynek teljes termelését külföldön értékesítik. A karbonsemleges működés többlépcsős folyamat eredménye. Hővisszanyeréssel csökkentették a fűtéshez felhasznált földgáz mennyiségét: a hűtő- és légkezelő berendezésekbe iktatott hűtőközeg alkalmazásával párhuzamosan mérsékelték az emissziót és az energiafogyasztást. A másik fontos komponens az átállás volt a megújuló villamosenergiára: a telephely áramigényét 2021 óta teljes egészében zöldenergiával elégítették ki. Ez önmagában 964 tonna szén-dioxidtól szabadította meg a környezetet. Végezetül a fennmaradó, 256 tonnának megfelelő szén-dioxid-kibocsátást erdőtelepítési projektek karbonkreditjével váltották ki.

A korszerű technológiának köszönhetően mérsékelték az emissziót és az energiafogyasztást is

Forrás: Csortos Szabolcs / BAT

A gyár a jövőben is folyamatosan keresi az energiafelhasználását javító lehetőségeket. Ehhez új energiamegtakarítási folyamatokat vezettek be, az épületek monitoringrendszereiből kinyert információkat és adatokat pedig az erre a feladatra kijelölt szakemberek elemzik, hogy az energiaellátás további optimalizálására tegyenek javaslatokat.

A gyár a jövőben is folyamatosan keresi az energiafelhasználását javító lehetőségeket

Forrás: Csortos Szabolcs / BAT

Mindez tökéletesen illeszkedik a BAT cégcsoport A Better Tomorrow™ elnevezésű stratégiájába, amelynek célja egy jobb holnap építése. Ennek részeként a globális vállalatcsoport tavaly a szén-dioxid-kibocsátás nélküli működés megvalósítása mellett kötelezte el magát, bekapcsolódva az ENSZ által támogatott Race to Zero programba. Az ebben foglalt vállalásoknak megfelelően minimalizálta karbonlábnyomát a nikotinpárnákat előállító üzem. Ez a szájon át fogyasztható terméktípus – az e-cigarettához és a hevítéses dohánytermékekhez hasonlóan – a kevésbé káros* kategóriába tartozik.

* A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve, hogy teljes mértékben leszoknak a cigarettáról. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak.

A cikk megrendelője a BAT Pécsi Dohánygyár Kft.