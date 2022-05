Számos szülő igyekszik a lehető legtöbb időt együtt tölteni gyerekeivel, amelybe természetesen a közös mozizás, vagy rajzfilmnézés is beletartozik. A fő probléma, hogy a gyerekeknek készült animációs filmek sok esetben túlságosan hasonlóak, ugyanazon séma mentén épülnek fel, nincs jelentésük vagy témájukban kevés értékes mondanivalót hordoznak, ezáltal nehezen kötik le a gyerekeket, nem beszélve a szülőkről. Erre az általános problémára ad választ a Legendárium csapata, akik olyan sorozatot alkottak meg, amely az egész család számára nyújt izgalmas kikapcsolódási lehetőséget. A székelyföldi mondavilág tematikájához, a tájegységre jellemző egyedi humor társul, valamint a benne szereplő karakterekkel a gyerekek könnyen azonosulnak. Zete a bátor hős, aki minden kalandba fejest ugrik, és nem retten meg még a gonosz terpéktől vagy akár az agyafúrt ördögtől sem, míg Rika a szelíd és eszes kislány, aki sokszor megfontoltságra inti testvérét, ezáltal alkotva tökéletes csapatot, akik minden nehézséget legyőznek, megmentve a legendáinkban rejlő, közös örökségünket. A rajzfilmsorozatban megjelenő helyszíneket a családok élőben is fel tudnak keresni, mivel most is megtalálhatóak Erdély különböző pontjain, emellett felfedezhetőek a Legendárium könyveiben is, a gyerekek kifestőzni tudnak, társasozni, ezáltal a rajzfilmsorozathoz kapcsolódva egy egész családi délutánt is meg lehet valósítani.

Az animációs rajzfilmsorozat ősi legendákat és mondákat dolgoz fel, modern háromdimenziós köntösbe rejtve, ezáltal a történetek a mai generáció számára is könnyen emészthetővé és szórakoztatóvá válnak. „Az első évad tíz epizódból áll, melyet számtalan család vásárolt meg és néztek rongyosra” – számolt be Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium alapítója. Hozzátette: külföldi filmes piacra is szánják az elkészítés alatt álló, többnyire 3D-s animációs sorozatukat, amelynek első évadát a székelyföldi, második évadát pedig a Kárpát-medencei magyar mondák és legendák képezik.

Jelenleg zajlanak és folyamatosan készülnek el a második évad epizódjai. Befejeződtek a Tisza (kárpátaljai monda alapján) című animáció utómunkálatai, és be is mutatták a Magyarság Háza tizedik születésnapjára szervezett Magyar Népmese Napján, Borsiban (Felvidék). Hamarosan befejeződik a Csontkirály és Babkirály című epizód, mely egy klézsei csángó mesét dolgoz fel. „Animáljuk a Fertő tó megmentéséről szóló részt is, közben már átkalandoztunk Lendvára és Szentgyörgy várához. Ezekután Délvidéken a székelykevei legény menti meg Zetével a híres varázspatkót” – ismertette a második évad történeteit és munkálatit Fazakas Szabolcs.

A történetek a Mesefa körül bontakoznak ki. A legenda szerint ugyanis az idők kezdetén e fát tündérek ültették, hogy megőrizzék és terjesszék az összes mesét, népmesét és legendát az egész világon. Ez a fa Nagyapó kertjében található Erdélyben, melynek gyökerei behálózzák az egész világot. Sokkal több, mint egy biztonságos hely, mely megvédi hőseinket Rikát és Zetét az Ördögtől, ahogyan ezt majd látni fogjuk. Mindig a történések középpontjában áll. Ugyanis a Mesefába érkeznek a segítségkérések a világ minden tajáról a bajbajutott mesebeli legendás lényektől.

Milyen átélni a legendák megmentését, jelen lenni a Mesefa körül kibontakozó történetekben? Hogyan menti meg Rika és Zete az ősi mondák világát? Kiderül a második évad, A Tisza óriásai című részéből, melyet most ingyenesen is megtekinthetsz. Csöppenj bele a legendák rejtelmes világába, és nézd meg, hogy sikerül-e a kárpátaljai óriások legyőzése a székely gyermekeknek:



