Több fejlesztés is lezárult ebben az évben, melyek között számos, idén kezdődött fejlesztés szerepel. Megépült és átadásra került a rekortán futókör a sportpályán, valamint két út- és két járdaszakasz felújítása is befejeződött. Szintén befejeződött a Vállalkozás Segítő Központ építése, és az épület átadása is megtörtént, valamint átadásra került az energetikailag megújult Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola épülete is. Az illegális hulladéklerakók felszámolására nyert pályázatainknak köszönhetően bővítettük kamerahálózatunkat, és megtisztítottuk városunkat a régóta gondot okozó illegális hulladéklerakóktól. Kerékpárútprojektünk is befejeződött, mely hamarosan hivatalosan is átadásra kerül. Jelenleg több folyamatban lévő projektünk is van, ilyen a Mester utcai parkoló kialakítása és négy önkormányzati intézményünk épületenergetikai megújítása is.