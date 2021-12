A készülék ellazítja a feszült izmokat, valamint enyhíti a talpakban és a bokákban keletkezett fájdalmat. A lábmasszírozók különböző programokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy igény szerint alkalmazzuk a számos masszázsprogramot. Így, ha több személy használja a masszázsgépet, mindenki maga dönti el, és tetszés szerint szabályozhatja is a masszás intenzitását, sebességét és típusát. Az élvezetek növelése érdekében, egyes típusok távirányítóval is rendelkeznek, így ülve, a legkisebb megterhelés nélkül is irányíthatjuk a masszázsgépet. A készülékben az a legjobb, hogy otthoni körülmények között alkalmazható, filmnézés, olvasás vagy társalgás közben. Egyes típusok nem csak masszíroznak, de melegítik is a lábfejünket, ami még inkább növeli az élvezeteket és masszázs hatását is.