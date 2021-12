Jelenleg számos különféle szerszámot forgalmaz a cég az akkumulátoros gépektől kezdve a sövényvágókon, aprítógépeken, tisztítógépeken, fűnyírókon és permetezőgépeken át egészen a motorfűrészekig.

Történetük egészen az 1920-as évekig nyúlik vissza. Már az első évektől fogva forgalmaznak elektromos daraboló láncfűrészeket. Azóta persze rengeteget fejlődött a technológia, egy azonban változatlan: most is vásárolhatsz Stihl fűrészt és értelemszerűen alkatrészeket is beszerezhetsz hozzá.

Nem mindegy azonban, hogy hol és hogyan teszed ezt. Ezt a témát járjuk körül egy kicsit alaposabban!

Akár online is vásárolhatsz

Ma már ki sem kell mozdulnod otthonodból ahhoz, hogy Stihl láncfűrészedhez beszerezd azt a minőségi alkatrészt, amire szükséged van. Vásárolhatsz berántót, olajat és egy sor más dolgot az interneten. Az első kérdés azonban az, hogy honnan érdemes mindezeket beszerezni?

Nos, mi azt javasoljuk, hogy ha online vásárolsz, akkor mindig nézz utána, hogy mennyire megbízható az adott cég, amelyiktől rendelni szándékozol. Fontos, hogy legyen feltüntetve az, hogy milyen cég üzemelteti a honlapot, legyenek elérhetőségek is megadva. Így ha nem érkezik meg a csomagod vagy nem abban az állapotban, ahogyan remélted, akkor lesz esélyed arra, hogy rendezd a problémás ügyet, ellenkező esetben nem igazán.

Vannak, akik úgy döntenek, hogy inkább olyan webáruházat választanak, amelyik egy ideje már jelen van a piacon. Ilyen a Vaszkoshop.hu is, amelyik 1994-es alapítása óta foglalkozik kerti gépek alkatrészellátásával. E cég 2011 óta üzemeltet online áruházat, ráadásul házhoz is szállítja az alkatrészeket futárszolgálattal.

Milyen Stihl láncfűrész alkatrészeket lehet rendelni?

Akár régebbi Stihl láncfűrésszel, akár új modellel rendelkezel, nincs okod az aggodalomra: mindegyikhez lehet alkatrészt beszerezni. Mivel ezek tartós eszközök, ezért gondoskodik a gyártó arról, hogy azok a tulajdonosok is ki tudják cserélni a kopó elemeket, akik ragaszkodnak a jól bevált gépükhöz.

Persze a Stihl fejlesztőmérnökei sem unatkoznak, folyamatosan innovációkkal rukkolnak elő az eszközeik tökéletesítése érdekében. A soha el nem romló láncfűrészt azonban még nem találták fel ők sem, úgyhogy bizonyos időközönként indokolt lesz néhány alkatrészt kicserélni a legjobb gépeken is.

A Vaszkoshop.hu oldalán berántót, kötéltárcsát, hengert, gyújtást, karburátort és membránkészletet is találhatsz. A sort hosszasan lehet még folytatni, a legjobb, ha magad fedezed fel a kínálatot. Ehhez segítségedre lesz az oldalon található kereső, de a találatokat különféle szempontok alapján rendezni is tudod.