Az egyik ilyen személy Coelho, a brazil író, aki mellesleg az ENSZ nagykövete. Írásaiból számos mondat kelt önálló életre, sokan osztják meg gondolatait a közösségi oldalakon.

Vannak más hírességek is természetesen Coelhón kívül, akikhez hangzatos idézetek fűződnek. Akad olyan személy, akinek neve gyakorlatilag egybeforrt egy kijelentésével.

Használod még a memóriád?

Te fel tudod-e idézni, melyik mondás kinek a nevéhez fűződik? Ha kitöltesz egy ilyen online kvízt, az jó kis agytorna lehet a számodra is. Bár a neten manapság mindent ki lehet keresni, s mióta mindenkinek a zsebében lapul egy okostelefon, hajlamosak vagyunk arra, hogy minden kérdésünkre a világhálón keressük a választ. Kényelmes és ad egyfajta biztonságérzetet, hogy mindig mindenre megtudhatjuk a választ néhány koppintással.

Néhányan már ott tartanak, hogy két kétjegyű számot is a telefonjukon adnak össze egymással. Van az úgy persze, hogy az ember stresszhelyzetben biztosra akar menni, de alapvetően jó, ha az ember használja az elméjét, hiszen így karban lehet tartani a mentális egészséget.

"Kis lépés egy embernek, de óriási ugrás az emberiségnek."

Ez az egyik legismertebb idézet, ami a Holdra szállás alkalmával hagyta el egy űrhajós száját. A Keresztlabda weboldalán találsz egy kvízt, amely éppen ilyen híres idézetek kapcsán kérdez rá arra, hogy melyik kijelentés kitől származik.

A szóban forgó idézetről nyilvánvaló, hogy egy űrhajós mondta, na de melyik? Farkas Bertalan volt az első magyar, aki a világűrben járt, ám a Holdig azért nem jutott el. Ha két válaszlehetőség közül választhatsz, akkor Neil Armstrongot vagy Jurij Gagarint neveznéd meg? Nos, az amerikaiak hatalmas űrversenyben voltak akkoriban az oroszokkal, végül az amerikaiak kerültek ki e csatából győztesen.

Mielőtt eljutott oda az emberiség, hogy asztronautát küldjön a Holdra, hosszú út vezetett. Különféle világképek léteztek, a geocentrikustól kezdve a heliocentrikusig. Az inkvizíció során több csillagásszal visszavonatták azon kijelentéseiket, hogy valójában a Föld kering a Nap körül, nem pedig fordítva. Így járt Galileo Galilei is, ám végül kimondta, hogy "És mégis mozog a Föld!" - érdekesség, hogy ez a szállóige még Jókai Mórt is megihlette, aki e címmel regényt is írt.

Idézetek híres magyaroktól

Biztosan hallottad már azt, hogy “Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek." Ezt még a mai napig is sokan emlegetik, s nem csak az idősebb, hanem a fiatalabb korosztály tagjai közül is. Karinthy Frigyes kijelentése számos élethelyzetre ráillik, talán te is voltál már úgy, hogy egy élethelyzetedhez passzolt.

Legalább ilyen ismert az a mondás, hogy “legyen a zene mindenkié”. Ezt a mondatot az ismert magyar zeneszerző, Kodály Zoltán hagyta ránk örökségül. Na persze e mellett a mai napig érezteti munkássága a hatását a szakoktatásban, hiszen a magyar zenei köznevelés alapját jelenti Kodály zenei nevelési koncepciója.