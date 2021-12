A lignitalapú áramtermelés kivezetésének, azaz az erőmű technológiai átalakításnak első pillére egy gázturbinás erőmű, amely rugalmas, sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, és támogatja a villamosenergia-rendszer működését. Az átalakítás első pillére egy gázturbinás erőmű, amely rugalmas, sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, és támogatja a villamosenergia-rendszer működését. A második pillér egy új hulladékhasznosító blokk építése, amellyel jelentősen hozzájárulunk az országban feldolgozott hulladék jelentős hányadának eltüntetéséhez, energetikai hasznosításához is. Fontos, hogy a gázerőmű és a hulladékhasznosító ugyanúgy ellátja majd árammal és hővel az ipari parkunkat, mint a jelenlegi létesítmények. A harmadik pillér azt jelenti, hogy a rekultivált bányaterületeken 20-30 megawattos blokkokban összesen 200 megawatt kapacitású naperőművet létesítünk. A negyedik elem a maradék szén-dioxid megkötése, hasznosítása, illetve olyan kutatás-fejlesztési projektek indítása, amelyek a hidrogén előállítását célozzák – mondta el Oravecz Zsolt, az MVM Mátra Energia Zrt. elnök-vezérigazgatója.



„A gázerőmű és a hulladékhasznosító előkészítése, üzleti tervezése, finanszírozásának szervezése közös projektben folyik, mert mindkettőhöz az úgynevezett 10c uniós forrást szeretnénk felhasználni, mert az lehetővé teszi klímavédelmi célú fejlesztések támogatását. A beruházásokat korábbi kormánydöntések már megerősítették, a helyüket már kijelöltük. A naperőművek különböző forrásokból, a jelen piaci árak és trendek alapján akár banki finanszírozással is megépíthetőek. A kutatás-fejlesztési projekthez az uniós Méltányos Átmenet Alapot szeretnénk megcélozni.”



A vezérigazgató beszélt a munkavállalók jövőbeni foglalkoztatásáról is, hiszen a társaság leányvállalataival együtt jelenleg mintegy 2500 embernek ad munkát „Úgy véljük, hogy az erőmű környékén, a körülötte lévő tevékenységben is akkora gazdasági lehetőségek kínálkoznak, amelyeknek köszönhetően nem, hogy leépítésről nem kell beszélni, hanem új munkahelyek jöhetnek létre. A munkavállalóink 97 százaléka szakképzett, van, akinek három-négy szakképesítése is van. Nem betanított munkásokról beszélünk, hanem nagyon jó, akár piacra vihető munkaképességekről. 2026-tól itt nemcsak egy gázturbinás erőmű lesz és az erőműénél kicsit nagyobb létszámigényű napelem parkok, hanem új iparágak idetelepítésére törekszünk. Ilyen komplex gazdasági tevékenységhez kell adminisztráció, személyzeti támogatás és számos olyan tevékenység, amely egy technológiai park működtetéséhez kell. A meglévő ipari parkunk bővítése érdekében megterveztünk egy 18 projektből álló programot, ebbe beletartozik két leányvállalatunk, a gépgyártó és a mélyépítő cégek versenypiac- és exportképessé tétele is. A 18-ban van olyan projekt, amely a körforgásos gazdasághoz, a hulladékkezeléshez kapcsolódik, lennének nonprofit tevékenységek, és profitorientáltak is, amelyekhez megfelelő árú villamos energiát, gőzt, technológiai szolgáltatásokat tudunk eladni. Ez a program mintegy 50 milliárd forintnyi beruházást igényel. A nonprofit vállalkozásokon kívül mindnek önállóan üzletképesnek kell lennie. Számításaink szerint az iparfejlesztési projektek nagyjából 800 munkahelyet teremtenek meg.”