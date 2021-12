Amennyiben szívproblémákkal küzdünk, vagy áldott állapotban vagyunk, koffeinmentes változatot is találhatunk a kávé shop kínálatában. Az Ebenica Zero, különleges ízű koffeinmentes kávé első kortyainál is érezhetjük a csokoládé és a mogyoró finom kombinációját, amely ízt a gyümölcsös tónusok egészítenek ki. A kávénak nem csak az íze tökéletes, hanem a minősége is kiváló, amelyet a kávé pörkölő világszerte elismert hírneve is garantál.