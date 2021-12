Képzeljék el, hogy az 1. osztályú kocsi termes utasterébe szól a jegyük. A munkához is kiválóan használható asztalra helyezik laptopjukat, felkapcsolják az olvasólámpát, bedugják a töltőbe épp lemerült elektromos eszközüket. Ha pedig pihenni szeretnének, leeresztik a sötétítő rolót. A még zavartalanabb utazás érdekében utazhatnak a csendes fülkében is, ahol utasainkat arra kérjük, hogy a telefonálást vagy egyéb zavaró tevékenységet utastársaikra való tekintettel mellőzzék. Amennyiben még komplexebb utazási élményre vágynak, választhatják az elegáns, négyüléses, prémium osztályú fülkét is, ahol a bőrborítású fotelek elektromosan saját igényüknek megfelelően állíthatók. Utazás közben Önök szabályozzák a világítást és a hőmérsékletet a kocsi többi részétől függetlenül egy, az asztalba integrált érintőképernyők segítségével. Menet közben pedig a kocsi végén kialakított bisztrószakaszban csillapíthatják éhségüket és szomjukat. A bisztrószakasz kínálatában szendvicsek, rágcsálnivalók, édességek, valamint üdítők, meleg italok és alkoholos italok is szerepelnek. Meleg ételek közül pedig olyan streetfood jellegű fogások közül választhatnak az utasok, mint a frissen sütött töltött lepények, a hagyományossá vált hamburgerek – START, Classic és Vega Burger –, valamint a hot dog. Készpénz mellett bankkártyával és mindhárom típusú SZÉP-kártyával is lehet fizetni.