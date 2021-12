– A mindennapjainkat ismét meghatározza a vírushelyzet, így – a lakosság védelme érdekében – elhagyjuk a zártkörű ünnepi rendezvényeinket is. A gyerekek számára van módunk a Mikulást váró programot december 7-én és gyerekkarácsonyt is tartani december 17-én. A tervek szerint ezen az estén, este 6 órától ad karácsonyi koncertet a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar is a művelődési ház előtti téren. Közösen, a főtéren gyújtjuk majd meg a negyedik gyertyát december 19-én, vasárnap délután 4 órától. Erre az alkalomra Varga Miklós rockzenészt hívtuk meg – részletezte Tóth Balázs polgármester.