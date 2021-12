A műfenyő számos előnye közül talán a legjobb, hogy nem koszolja össze a kocsit, a lakást, a kezünket, nem hullik a levele, és nem is szúr annyira. Nem kell a hidegben fát vadászni, sőt a törzsét sem kell faragni, mivel mindegyik talppal együtt kapható. Könnyű súlya miatt biztonságos, ezért, ha házi kedvencünk fel is döntené, nem fog kárt tenni semmiben. Ha vigyázunk rá, akár 10-15 évig is használhatjuk. Ennyi idő alatt pedig még az ökológiai lábnyoma is kisebb, mint ugyanennyi kivágott fenyőnek.