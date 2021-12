Olyan beszállítói kapcsolatokat kell kialakítania, amelyekkel biztosítottá válik a cége eredményessége és sikere, illetve a másik fél is profitál a kapcsolatból. Jobb esetben elegendő egyetlen céggel szerződnie annak érdekében, hogy a szükséges alapanyagokat beszerezze. Kedvezőtlenebb a helyzet akkor, ha több vállalkozást is be kell vonnia az ügyletbe.