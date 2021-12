Egy teljes tanévet átölelő inkubációs program indult útjára a Miskolci Egyetemen a Technológiai- és Tudástranszfer Igazgatóság koordinálásával, amelynek szakmai lebonyolítását az MVM Smart Future Lab Zrt., az MVM Csoport üzleti inkubátora végzi. A program során a hallgatók és kutatók bepillantást nyernek a startupok hétköznapjainak működésébe, valamint értékes tapasztalatra tesznek a vállalkozói terület működését illetően.

A Miskolci Egyetem (ME) a hazai felsőoktatás meghatározó intézményeként az európai felsőoktatási térben sokoldalú, interdiszciplináris képzéssel, magas szintű kutató és fejlesztő munkával, az innovációs folyamatok helyi generálójaként van jelen. Az inkubációs program az őszi és tavaszi tanév figyelembevételével alkalmazkodik a diákok egyetemi mindennapjaihoz.

Korábban gyakran tapasztaltuk, hogy rengeteg tehetséges hallgató, kutató napi szinten keresi fel Igazgatóságunkat ötleteikkel és üzleti elképzeléseikkel. Jelen együttműködéssel a szakmai tudásuk gyakorlati hasznosításában és építésében szeretnénk őket támogatni az inkubációs programmal, hogy az elméleti tudás mellett olyan vállalkozói ismeretekkel és készségekkel is rendelkezzenek melyek akár egész életen támogatni tudják őket munkájuk során – hangsúlyozta Hornyák Loránd, a Miskolci Egyetem Technológiai- és Tudástranszfer Igazgatóság vezetője. Kiemelten fontos, hogy a hallgatók az egyetemen megszerzett szerteágazó tudást a gyakorlatban, akár már egyetemi tanulmányaik során saját vállalkozásuk építése és fejlesztése közben is alkalmazni tudják.

Az első félév a startup ökoszisztéma megismerésével kezdődött, egy háromalkalmas meetup-sorozat (jelentése: szemléletformáló előadások) keretein belül betekintést nyerhettek a hallgatók a startup világ rejtelmeibe. Márton István, az MVM Smart Future Lab Zrt. Vezérigazgatója részletezte, hogyan és miként tud egy nagyvállalati inkubátorház a startupok támogatásában szerepet vállalni. A sorozat kerekasztal beszélgetésén az egyetem és az inkubátorház csapatai meséltek saját tapasztalataikról, vállalkozói lét szépségeiről és nehézségeiről továbbá arról, hogyan tudták hasznosítani egyetemi tudásukat vállalkozásépítés folyamataiban és milyen különleges az egyetemi képzés mellett startupot építeni.

Forrás: MVM

November végén a kétnapos Start me up! ötletversenyen az egyetemi csapatok és ötletgazdák az új ismeretek mellett önfejlesztési tanácsokat is begyűjthettek, így a mentorok támogatása mellett dolgozhattak kreatív ötleteik feltárásán és rendszerezésén. A legígéretesebb versenyzők lehetőséget kaptak, hogy részt vegyenek a második félév hat alkalmas inkubációs programjában is, ahol ötletük validálása mellett hangolhatják finomra az ügyfélközpontú gondolkodásukat a Design Thinking módszertan segítségével. Az intenzív oktatáson a sikeres startup indításához, fejlesztéséhez, az üzleti terv elkészítéséhez, a csapatépítéshez, a piacelemzéshez, ötletük piacképességének vizsgálatához, a prototípustervezéshez, illetve megoldásuk hatékony bemutatásához kapnak majd elengedhetetlen, gyakorlati ismereteket. A csapatokat az inkubációs program alatt az MVM Csoport és a Miskolci Egyetem mentorai támogatják majd szaktudásukkal és iparági ismereteikkel.

A program célja, hogy egyrészt a csapatok validálják az ötleteket, megvizsgálva piacképességüket, illetve a program átadjon minden olyan alapismeretet, ami üzleti, szervezési és kommunikációs szempontból is segíti a fejlesztők, alkotók jövőbeni sikereit. – emelte ki Márton István, az MVM Smart Future Lab Zrt. vezérigazgatója.

Az inkubációs programban résztvevő csapatok a projekt zárásaként úgynevezett Demo Day-en mutatkoznak be a szakmai zsűri előtt, egy három perces bemutató, azaz pitch keretein belül próbálják meggyőzni őket arról, hogy az ő ötletük a legalkalmasabb a jövő kihívásainak megoldására. Egyúttal kiderülhet az is, hogy mely csapatok részesülhetnek a milliós értékű nyereményekből.