Önre igaz a mondás: az alma nem esett messze a fájától. Hogyan emlékszik vissza az édesapjára és a klub létrehozásának időszakára?

Édesapám, Somogyi József nagy hatással volt arra, hogy elkezdjek kerékpározni, otthon a lakás tele volt az érmeivel, serlegeivel. Emlékszem, hogy a nagyszobában a dekoráció egy része az általa nyert porcelánokból állt és már akkor azokat nézegettem, hogy miket nyert. Ezért nagyon korán szerettem volna kerékpározni, még egy évet várnom is kellett, mert túl kicsi voltam a gyermek korcsoporthoz. Mikor végre mehettem edzésre, édesapám a két bátyámmal együtt vitt le minket és Kovács Károly, a felejthetetlen emlékű Mackó bácsi keze alatt kezdtük a bringázást. Édesapám először csak, mint apuka kívülről próbálta segíteni a kerékpározásunkat, bár itt többnyire a szórakozásról és az egészséges életmódról volt szó, mivel még nagyon fiatalok voltunk. Ahogy egyre többet foglalkozott velünk, ő is egyre mélyebben csöppent bele. Mackó bácsi halála után ő vette át a szakosztály vezetését, amit még azután úgy öt évig vitt. Rendezett BIK Kupát és a nemzetközi versenyt, a Miskolc–Poprád–Tarnowot. 2014–2015-ben, amikor újra vágyam volt, hogy csapatban tekerjek, utána néztem milyen lehetőségek lennének. Meglepetésemre Miskolcnak nem volt kerékpáros egyesülete. Eleinte jó kis baráti társaságként gyűltünk össze páran, de a közös bringázások során egyre nagyobb igényünk lett arra, hogy szakosztályként működjünk tovább. Öt évvel ezelőtt alakultunk, mint MVSC, melynek édesapám volt a vezetője. Azonban hamar rájöttünk, hogy nem ez lesz számunkra a járható út. Így a régi MVSC szakosztály tagjaiként 2017-ben megalapítottuk az MRCC non-profit szervezetet. Édesapám álma volt, hogy a régről ismert Bükk Kupa, a későbbi BIK Kupa szellemében nívós kerékpár versenyt rendezzen a Bükkben. 2017-ben kezdte el a verseny megszervezését, viszont befejezni sajnos már nem tudta. Váratlan halála után úgy döntöttem, hogy kevesebb, mint három hónap alatt megrendezem a versenyt Bükk Kupa-Somogyi József emlékverseny néven, melyet az idén már ötödik alkalommal tartottunk meg.

A néhai Somogyi József rengeteget tett a miskolci kerékpár sportért





Ebben az évben milyen programjaik voltak?

A csapat számára a közösségi élet nagyon fontos, így minden tavasszal az úgymond kötelező szombati közös edzések elindultak. A csapatban van egy szabály: ha valaki szombaton kerékpárra ül, azt csak a csapattal együtt teheti meg, nem mehet mindenki a szélrózsa minden irányába. Ezek a szombati közös edzések nyílt edzések, amihez bárki csatlakozhat. Ilyenkor ketté válunk, van egy gyorsabb, egy lassabb csoport, és ki-ki az állóképességének megfelelő csoporthoz csatlakozhat. A koronavírus ellenére sikeres évet zártunk. Tagjaink kitartó lelkesedésének köszönhetően huszonegy versenyre jutott el csapatunk és számos sikert könyvelhettünk el: nyolc első, kilenc második, hét harmadik helyet sikerült megszerezni különböző korosztályokban. A huszonegy verseny során a legjobb tízben negyven alkalommal szerepeltünk. Hatalmas eredményként értékeljük, hogy a magyar országos amatőr bajnokságon összesítésben a harmadik legtöbb pontot csapatunk tagjai szerezték, valamint az egyéni elit korcsoportjában Felipe Gaston Miranda amatőr magyar bajnok lett.



Rendszeres társadalmi szerepvállalással is dicsekedhetnek. Kérjük, sorolja fel ezeket.

Fontosnak tartjuk, hogy segítsünk és jó példát mutassunk a fiataloknak, így több olyan programot szervezünk, illetve veszünk részt, ahol plusz segítséget is nyújtunk és külön figyelmet fordítunk a külsősökre. Ilyen volt a nőnapi tekerés, mikor a hölgyeknek szerveztünk bringázást, illetve segítettünk egy másik nonprofit szervezetnek ,vagy a gyermeknapi kerékpározás, amely nagy sikert aratott, így valószínűleg jövőre megismételjük. És nem utolsó sorban a saját rendezésű versenyünk, a Bükk Kupa, amely mostanra már három napos rendezvénysorozattá nőtte ki magát. A programsorozat három eseményéből kettő bevételét – a szombati túráét és a vasárnapi gyermek versenyét – évek óta a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ javára ajánljuk fel. A koronavírus járvány alatt tudomásunkra jutott, hogy egy jó tanuló gyermek saját számítógép híján nem tudta az online tanulást megoldani, ezért a csapat szponzoraival egyetemben gyűjtést szerveztünk és egy laptoppal ajándékoztuk meg a gyermeket. Továbbá a miskolci futóversenyen, mint felvezető és a novemberi Miskolc–Kassa maratonon segítettük az ultrafutókat. Fontos megemlítenem, hogy a csapat vezetősége önkéntes alapon dolgozik, senki nem kap juttatást az elvégzett munkájáért.

Somogyi László, az MRCC alapító-elnökhelyettes menedzsere





Versenyzőik mely szakágakban szerepeltek?

Csapatunk – ahogy a neve is mutatja – elsősorban az országúti szakágat képviseli. Jelenleg csak erre irányul, mivel az anyagi lehetőségeink korlátozottak. Amint lesz lehetőségünk, bővíteni fogjuk a szakágak számát, ezzel úgy gondoljuk, hogy sokoldalúbbá tennénk a csapatot.



Fontosnak tartják-e az utánpótlás-nevelést?

Számunkra kiemelten fontos az utánpótlás-nevelés. Továbbra is számos megkeresés, érdeklődés érkezik folyamatosan ezzel kapcsolatban hozzánk. Jelenleg minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy folyamatos legyen a fejlődés, hogy egyre feljebb jussunk közösen, viszont ehhez a szülők teljeskörű támogatására is szükségünk van. Ahhoz, hogy érdemi segítséget tudjunk nyújtani, több támogatásra van szükségünk, hogy edzővel tudjuk segíteni a gyermekek munkáját – és támogathassuk őket, hogy anyagilag ne minden költség a szülőket terhelje. Mint tudjuk, a kerékpározás időigényes és drága sport.



Tervezik-e, hogy a jövőben pro csapatot indítanak?

Igen, gondolkodtunk rajta, hogy indítunk egy profi csapatot. Azonban a prioritás jelenleg az utánpótlás-nevelés és ha ezt az akadályt zökkenőmentesen vesszük, akkor tudjuk – anyagi lehetőségeinkhez képest – az erőinket a profi csapat kiépítésére fordítani. Ez azért is fontos, hogy a gyerekeknek jövőképet mutassunk: kitartó és becsületes munkával eljuthatnak a profi kerékpározásig. Amíg a csapatnak nincs saját profi sora, addig ezt nem tudjuk teljes mértékben átadni nekik.



Szponzoraik között országos és budapesti székhelyű cégek is vannak, de rendelkeznek helyi támogatókkal is. Hogyan tudják megszólítani kiszemeltjeiket?

Ez az egyik legnehezebb feladat a mai világban. Sajnos a hazai rendszer nem a legkedvezőbb számunkra, illetve azon sportok számára, amelyek nem látványsportok. Sokkal nehezebb meggyőzni a cégeket, hogy bármilyen formában is támogassanak például minket, így a szükséges pénz előteremtése nehéz feladat. Mi talán azért vagyunk előnyösebb helyzetben, mert elég sok megjelenési lehetőséget tudunk biztosítani a cégek számára.

Többek között ilyen a ruházaton való megjelenés, ami esetünkben nagy reklámértékkel bír, hiszen az idén is csaknem negyven volt a létszámunk, és csapatunk tagjai az amatőr bajnokságban rendre jó eredményeket érnek el: tavaly és az idén is a mi versenyzőnk ölthette magára a bajnoki mezt. A versenyekre járáskor az autóinkat is felmatricázzuk, ezen felül a cégekkel közösen fotózásokat, és eseményeket szervezünk. Minden évben van évadnyitó- és évadzáró rendezvényünk és saját versenyünk – ez a Bükk Kupa – amely ismét megjelenési lehetőséget biztosít a támogatók számára. Youtube csatornánkon továbbá a Facebook és az Instagram oldalunkon is folyamatosan jelen vagyunk, többezer követővel és időszakonként havi kétszázötvenezres eléréssel, így azt gondolom, eléggé szem előtt vagyunk és jó reklám értéket képvisel a csapatunk.