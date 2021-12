Ahol gyermek van a családban ott különféle játékok is megtalálhatóak a háztartásban. Kortól, nemtől és használatuktól függően ma már szinte végtelen a határ ebben a kategóriában. Néha az ember el se tudja dönteni vajon melyik lenne a legjobb a gyermeke számára. Éppen ezért is fontos mindig tájékozódni, hogy melyik játékkal, hogyan lehet játszani, milyen elemekből tevődnek össze például.

A játékra való képesség már az ősidőktől fogva velünk született ajándék. Nagyon komplex fogalom hiszen magába foglalja az építőkockáktól kezdve a kártya és tábla játékokon át a bábozást és még sorolhatnánk. A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükség van a játékra hiszen ez nagy szerepet játszik a továbbiakban.

Az első és legfontosabb játékcsoport az építőjátékok. Ilyen például a fakocka, a Lego Duplo, a Playmobil, makett építés vagy golyópálya. Ezek az elemek különféle nagyságban színben és kiszerelésben kaphatóak az életkornak megfelelően. Az építés által a gyerekek megtapasztalhatják azt, hogy milyen érzés valamit létrehozni, felépíteni. Az, hogy fejből vagy ábra alapján építenek mindenféleképpen fejlődik a térbeli tájékozódásuk és a finommotorikájuk is. A matematikai gondolkodást és kreativitást is elősegítik. Előfordul persze, hogy a gyermek először csak egyszerű dolgokat rak össze például csak egy-egy kockát, vagy csak egyszerű tornyot épít, de gyakorlással több sikerélményt érhet majd el. Ezeknek fejlesztő játékoknak a szerepe azért is fontos mivel iskolakezdéskor ezek az apró részképességek fontosak az írás-olvasás elsajátításánál.

A figurákkal, plüssökkel, bábokkal a gyerekek imádnak játszani. Itt már kialakul náluk az úgynevezett szerepjáték. A képzeletük megmozgatja őket és egyfajta belső világot hoznak létre, így a fantázia megelevenedik játék formájában. Ez sokszor segít a valós életben megtapasztaltak megértését és feldolgozását is. Vegyük példának a legegyszerűbbet, amely minden kislány legelső álma a baba. Különféle kiegészítőket is vásárolhatunk hozzá, hogy még élvezetesebb és élethűbb legyen a játék, mint például cumisüveg, bili, pelenka, babakocsi, babahordozó, tipegők. Egyfajta anya szerepet játszik el a kislányunk. A szerepek eljátszása során a világról való tudásuk megszilárdul és a szerepjátékok köre bővül. Akiknek nem megy olyan jól ez a játék annál inkább fontos, hogy sokat gyakorolja hiszen ezáltal bővül a szókincs, a kifejezőképesség, a beleélés egy-egy helyzetbe ezáltal fejlődik az empátia is.

Vannak olyan játékok melyek szabályokhoz kötöttek. Ilyen játékok a társas és kártyajátékok. A szabályok betartása segít abban, hogy a gyerekek jobban megértik az ok-okozati viszonyokat, illetve türelemre int hiszen ki kell várni a sort a játék során. Először nehéznek tűnhet a gyerekek számára hiszen nem mindig ők nyerhetnek. Idővel a versengés mellett majd megjelenik az együttműködő viselkedés is. A dobókocka használata segít a ritmus érzékben ezt úgy értem, hogy amennyit dobott annyit kell lépni a táblán egy társasjáték során.

A mozgásos játékokat nem csak úgy játszhatjuk, hogy szabadtéren fogócskázunk, szaladgálunk a gyermekünkkel. Különféle játék tárgyak is segítenek ebben. A bicikli, roller vagy görkorcsolya, de említhetném még az elektromos járműveket a lábbal hajtható kismotorokat is. Ezek lehetőséget adnak az energia levezetésére és a fizikum erősítésére miközben a nagymozgások koordinációját megtanulják. Fejlődik az egyensúly érzék, tájékozódás és az irányok ismerete. Ha egy gyerek kellőképpen nincs lefárasztva annak következményét minden szülő ismeri. Ez egyfajta jelzés felénk, hogy szükségük van a nagyobb és szabadabb mozgástérre mert tele vannak energiával.

A kézműves játékok a kreativitás és alkotás örömét nyújtják a gyerekek számára. Fejlődik a fantáziájuk, a finommotorika, javul a ceruza fogás és a különböző eszközök használata is (pl. olló, ecset). A gyöngyfűzés és a gyurmázás is nagyon remek kikapcsolódás.

Vannak olyan gyerekek, akik nagyon szeretik a gyűjtő játékokat. Itt már inkább az óvatosság és az, hogy valamit nagy izgalommal gyűjtenek barátaiknak büszkén mutathatják, hogy “látod ez az én gyűjteményem”. Ebben a kategóriában lehetnek gyűjtő babák, autómodellek vagy repülő modellekről.

A gyermekek játéktevékenységét nem csak a játékeszközök ösztönzik. Az, hogy belevonjuk magunkat egy-egy játékba sokkal nagyobb lendületet ad gyermekünk számára. Az aktivitás a sikerélmény szerzésének a lehetősége sokkal fejlesztőbb mintha a gyermek egész nap a tv-t nézné vagy a telefont, tabletet nyomkodná. Ne feledjük a játék az kell hiszen játszva tanul az ember!