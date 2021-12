De pontosan milyen előnyeink származhatnak abból, ha egy ilyen modern kerítéstípust választunk?





Kevesebb kerti munka, több szabadidő





Aki kertes házban él, az jól tudja, hogy egyszerűen nem létezik olyan, hogy ne lenne épp valami tennivaló. Vagy odabenn a házban, vagy a kertben, esetleg kint a ház körül, de mindig van mit csinálni. E sok feladat egyike pedig a kerítés karbantartása, amire 2-3 évente nem árt sort keríteni.





Ennyi idő alatt ugyanis a fa korhadni, a vas rozsdásodni kezd, de még a festett betonelemekről is elkezd leperegni a festék. A kerítés típusától és a telek nagyságától függően a felújítás napokat, de akár heteket is igénybe vehet, hiszen mellette el kell járni dolgozni és rendben tartani a kert és a ház többi részét is.





Ha viszont gondozásmentes kerítésünk van, akkor máris megkíméljük magunkat ettől a procedúrától. Már ennek az egyetlen feladatnak a kiiktatásával is több szabadidőnk marad, amit eltölthetünk pihenéssel, kertészkedéssel vagy a hobbinkkal. Márpedig a mai elfoglalt embernek sokszor pár felszabadított óra is aranyat ér.





Környezetkímélő





Belegondoltunk már abba, hogy a csodaszép fakerítésünk miatt hány élő fát kellett kivágni? Manapság, amikor a klímaváltozás hatásait már a saját bőrünkön érezzük, minden eddiginél nagyobb szükség van a környezetünk védelmére, beleértve a fákat is, hiszen nélkülözhetetlenek a tiszta, friss levegőhöz, ami nélkül nincs élet a Földön.





Ezért ne használjunk igazi fát kerítésként, hanem válasszunk helyettük acélt vagy alumíniumot, a Nívó kerítés kínálatából! A gondozásmentes kerítéselemek az élethű fahatású festésnek köszönhetően nagyon hasonlítanak a falécekre, ugyanakkor egyetlen élő fa se lelte halálát miattuk. Ezen felül, mivel nem igényelnek karbantartást, nem kell környezetkárosító festékeket használni, ahhoz, hogy szépek maradjanak. Időtálló mivoltuknak köszönhetően pedig kevesebb hulladék fog keletkezni, hiszen jó pár évig nem kell majd lecserélni őket.





Nem igényel utólagos anyagi ráfordítást





Bár a modern gondozásmentes kerítések magasabb árkategóriát képviselnek, de gondoljunk bele, hogy ez az egyszeri befektetett nagyobb összeg az évek alatt bőven megtérül majd. Hiszen csak egyszer, a kerítés felépítésekor kell mélyebben a zsebünkbe nyúlni. Mivel karbantartásra nem lesz szükség, ezért további költségeink gyakorlatilag nincsenek.





Nem kell csiszolókorongokat, rozsdamarót, felületkezelőket, festékeket, ecseteket, hígítót vásárolnunk pár évente, melyeknek az ára évről-évre csak emelkedik. Ha kiszámoljuk, hogy 10-15 év alatt mennyit költöttünk a kerítésünk rendszeres felújítására, akkor alighanem érteni fogjuk, hogy miért számít jobb befektetésnek egy gondozásmentes konstrukció.