A True to Sole webáruházában tehát nemcsak sneakereket és egyéb márkás kiegészítőket, hanem divatos felsőket is találni. A náluk kapható minden egyes darab 100%-ban eredeti, hiszen a megbízható partnerhálózat kizárólag új modelleket szerez be. A csapat minden egyes beérkező ruhát és sportcipőt megvizsgál, így a magas minőségben biztosak lehetünk. A rendelést követően pár nap múlva kézhez is vehetőek a csomagok, amiket nemcsak Magyarországra, hanem akár Romániába, illetve egyéb európai országba is kiszállítanak. Ha pedig valaminek a mérete nem megfelelő, akkor a készlet erejéig, 14 napon belül akár ki is cserélik azt számunkra.