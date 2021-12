Olyan hiteltípus, melyhez ingatlanfedezet bevonása szükséges. A fedezetül bevont ingatlanra a hitelező bank jelzálogjogot jegyeztet be, ami azt jelenti, hogy nemfizetés esetén a hitelintézet a kölcsöntartozást az ingatlan értékesítéséből kapja vissza. Mivel a jelzáloghitelnél a hitelező által vállalt kockázat alacsonyabb, mint egy fedezet nélküli fogyasztási hitelnél, ezért a kamat is jóval kedvezőbb, mint egy személyi kölcsön, vagy egy folyószámlahitel törlesztésekor. A felvett jelzáloghitelek összege jellemzően magasabb és a futamidejük is hosszabb, mint a fogyasztási hiteleké, – akár 20-30 év is lehet.